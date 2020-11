Yamaha asegura que “no hubo mala intención” al manipular los motores

En un comunicado oficial firmado por la fábrica, Yamaha Motor CO. LTD, los responsables del equipo japonés de MotoGP han querido salir al paso de las acusaciones de hacer trampas al manipular los motores antes del inicio de la temporada en Jerez, acción por la que fueron sancionados este jueves con puntos tanto en la clasificación de constructores como de equipos, no así en la de pilotos.

En la nota, Yamaha ha querido aclarar que la manipulación de los motores, algo absolutamente prohibido una vez sellados, se debió a “una comprensión incorrecta de la regulación actual”, mientras que asegura que en ningún momento actuaron de forma fraudulenta, pese a ser sancionados por ello, y que “no hubo mala intención”.

Pese a la sanción, Yamaha anuncia que no va a apelar, aún no asumiendo su responsabilidad en lo sucedido, y que “sigue plenamente comprometida con el apoyo a sus pilotos de MotoGP” en la lucha por el campeonato.

El comunicado deja aún más en evidencia la mala gestión que ha hecho esta temporada Yamaha respecto a sus motores, un problema que Motorsport.com destapó desde el inicio del curso y que tras negar reiteradamente, finalmente ha explotado en la cara de los gestores del equipo, y cuyas consecuencias deportivas aún pueden ir a peor.

Yamaha se agarra a la interpretación interesada del reglamento, ciñéndose a la aprobación de la MSMA (asociación de constructores) para poder abrir sus motores, un permiso que solicitó y que retiró antes de recibir respuesta, al intuir que ésta iba a ser negativa. Todo ello, cuando ya los habían manipulado fraudulentamente.

“Tras la declaración de la FIM sobre la sanción por no respetar el protocolo que requiere la aprobación previa unánime de la MSMA al utilizar válvulas de dos fabricantes diferentes en los motores de las motos del Monster Energy Yamaha MotoGP y Petronas Yamaha Sepang Racing Team en la temporada 2020, Yamaha Motor Co., Ltd. comparte su posición”, encabeza el comunicado de la fábrica.

“Yamaha Motor Co., Ltd. reconoce, respeta y acepta la decisión de la FIM sobre los protocolos incorrectos que se siguieron. No apelará contra las sanciones de la FIM”, dando por zanjado el tema.

“Debido a una supervisión interna y una comprensión incorrecta de la regulación actual, Yamaha omitió dar una notificación previa y obtener la aprobación de la MSMA para el uso de válvulas de dos fabricantes”, se contradice, ya que sí pidieron esa aprobación, aunque luego la retiraron.

“Yamaha desea aclarar que no hubo mala intención al utilizar válvulas de dos proveedores diferentes que se fabricaron de acuerdo con una especificación de diseño común”, en referencia a que se equivocaron al encargar unas válvulas a un proveedor con una medidas erróneas, de ahí que dicho proveedor no quisiera admitir su responsabilidad en el fallo, que procedía de las indicaciones enviadas por la fábrica, no en la producción.

Esto no es más que una maniobra evasiva, ya que la sanción es por manipular el motor sellado, no por que haya cambiado una válvula o cualquier otro componente.

Por último, no faltaba otra, Yamaha anuncia que va a seguir apoyando a sus pilotos.

“Tras la sanción otorgada por la FIM el jueves 5 de noviembre, Yamaha sigue plenamente comprometida con el apoyo a sus pilotos de MotoGP y a los dos equipos en su búsqueda del título. Hará esfuerzos extraordinarios para seguir compitiendo por los trofeos del Campeonato del Mundo de Pilotos y Constructores de MotoGP 2020”, acaba la nota.