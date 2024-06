La lluvia recibe a Yamaha en Valencia para un nuevo test privado

Yamaha no está teniendo mucha suerte para aprovechar las ventajas que les ofrece el nuevo sistema de concesiones de MotoGP. En este 2024, tanto la casa de Iwata como Honda son los más beneficiados para tratar de salir de su actual crisis en la categoría reina, y eso les permite realizar varios tests privados durante la temporada, en los que tienen libertad para probar mejoras aerodinámicas y en el motor, a diferencia de otras fábricas, que están más restringidas.

Pero ni Fabio Quartararo ni Alex Rins están encontrando las mejores condiciones para llevar a cabo su programa de pruebas. Yamaha tenía previsto realizar un test privado en Portimao, tras el Gran Premio de Portugal, pero el mal tiempo arruinó su celebración. Les ocurrió lo mismo con otra jornada de ensayos reservada para ellos en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y también recientemente en Mugello, aunque en ese caso fue en los entrenamientos colectivos posteriores al GP de Italia, en el que podían participar todas las marcas.

Así, la Yamaha solamente ha podido rodar en el test oficial de Jerez, donde probaron una M1 con varias mejoras, y en Mugello, pero en unas pruebas privadas previas a la última cita de 2024. en las que rodaron con la aerodinámica de España, encontrando ganancias relevantes en cuanto a tiempo por vuelta. De esta forma, después de que en las pruebas colectivas de la pista transalpina el mal tiempo volviera a impedirles aprovechar el tiempo en pista, la casa nipona confirmó que tenía programados otros entrenamientos privados en el Circuito Ricardo Tormo de Valencia, para el martes 11 y el miércoles 12 de junio, es decir, esta semana.

Sin embargo, en su llegada a España, la lluvia ha vuelto a recibirles. Este lunes, Rins publicó un post en sus redes sociales en las que confirmaba que caía agua sobre la pista valenciana, señalando que la fortuna no les está acompañando para nada en lo que va de año.

"No tenemos nada de suerte. Hemos venido un poquito antes aquí a Valencia, para rodar de 6 a 8, pero ha empezado a llover, así que nada, salimos mañana", confirmó el barcelonés, apuntando que incluso adelantaron su salida a pista para rodar este lunes 10, pero fue imposible.

Quartararo también publicó algún vídeo en sus redes sociales, en los que se le veía con la Yamaha pilotando y pasando por la recta de meta, pero se presupone, por las palabras de su compañero de garaje, que la aventura duró muy poco.

La fábrica japonesa tenía prevista una agenda muy apretada en el pasado test de Mugello, incluyendo un nuevo motor, y no solo con una gestión electrónica distinta, como el que se probó previamente. Se espera que todas estas pruebas puedan realizarse estos días, si la climatología lo permite. Quien no está en estos ensayos privados es Honda, ya que en este caso no tienen muchas novedades para probar.