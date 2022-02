Yamaha insinúa que otros fabricantes han 'tocado' a Quartararo

Cargar el reproductor de audio

Las potentes señales de decepción con el prototipo M1 de 2022 que Fabio Quartararo está enviando a Yamaha, obligaron este domingo al director deportivo en MotoGP de la casa japonesa a tratar de apaciguar los ánimos, señalando que la renovación del piloto galo es la “primera prioridad” para el fabricante de Iwata.

El pasado mes de noviembre, tras probar el prototipo de la Yamaha de 2022 en los test de Jerez, Fabio empezó a dar los primeros avisos serios de que no iban por el camino correcto. "Si Yamaha no va en la dirección que he pedido, podría afectar a mi futuro con ellos", dijo entonces.

Dos meses largos después, en los test de pretemporada de Malasia y, este fin de semana, Mandalika, las sensaciones de El Diablo siguen sin mejorar y el sábado volvió a lanzar un torpedo a los ejecutivos de la marca nipona. “Mi futuro está abierto”, soltó, haciendo temblar los cimientos de Yamaha.

Este domingo, a la conclusión del test celebrado en el nuevo circuito en la isla indonesia de Lombok, los comentarios del francés no han mejorado en nada su percepción: "Es decepcionante, no tenemos nada".

La batería de mensajes y toques de atención han hecho reaccionar al equipo, y Massimo Meregalli, director deportivo en las carrera de Yamaha, solicitó hablar a los micrófonos de la página oficial del campeonato para dejar bien clara la postura de la casa de Iwata: "Fabio es nuestra primera prioridad", dijo.

Yamaha ha intentado renovar a Quartararo, que acaba su contrato a final de 2022, desde que ganó el campeonato, en el Gran Premio de la Emilia Romagna, el pasado 24 de octubre. Sin embargo, la respuesta del galo siempre ha sido la misma, quería ver primero el potencial de la moto de este año.

"Fabio es nuestra prioridad, estamos en contacto casi a diario con sus representantes, seguimos nuestro programa y tratamos de encontrar la manera de llegar a un acuerdo lo antes posible", explicó Meregalli este domingo.

El ejecutivo insinuó también que un posible motivo de que no se haya llegado aún a un acuerdo es que otros fabricantes han ‘tocado’ al francés, lo que iría en contra del pacto entre caballeros que los fabricantes estuvieron de acuerdo en aceptar al inicio de la pandemia (2020), en lo referente a no 'tocar' a las primeras espadas de los rivales para no inflamar el precio de los corredores.

"Es normal que haya recibido ofertas, pero tenemos confianza y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que lo mantenemos durante los próximos dos años o más", dijo el ejecutivo.

Meregalli comparte la percepción de Quartararo al respecto de las dificultades que pude encarar el francés a la hora de intentar retener la corona.

"Esperamos una temporada muy dura. Está todo realmente muy apretado entre los pilotos. Será muy interesante para aquellos que verán las carreras desde el sofá, pero lo será un poco menos para los que estamos en el box, será estresante", apuntó.

Aunque el motor 2022 quedará congelado hasta final de año, sin posibilidad de evolucionarlo, en Yamaha esperan poder mejorar la moto en base al resto de piezas de la moto que si pueden cambiar, como chasis, basculante, aerodinámica, frenos o suspensiones, entre otros.

"Por supuesto, intentaremos maximizar lo más posible lo que tenemos. La base de la moto es buena", dice Meregalli. "No hemos hecho una gran revolución. Como es costumbre en nuestra fábrica, mantuvimos nuestra base, solo introducimos actualizaciones. Y luego comenzamos a conocer la moto, así no necesitamos perder tiempo ajustándola en cada circuito. Podría ser una ventaja al principio, y si tenemos esa ventaja, intentaremos manejarla para alargarla tanto tiempo como sea posible", zanjó el segundo de Lin Jarvis.