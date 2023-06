Estos privilegios, que se introdujeron en 2013 con la intención de echar una mano a las marcas con más dificultades en la evolución de sus motos, otorgan mayor flexibilidad a quien las recibe. Desde entonces, el paquete de ventajas se fue reduciendo paulatinamente, sobre todo en lo relativo al extra de combustible, hasta quedar ceñido básicamente a tres parámetros: más motores disponibles a lo largo del curso (siete en vez de cinco), libertad para abrir y desarrollar el propulsor cuando los del resto están congelados, y la posibilidad de que los pilotos titulares puedan realizar test, al margen de los colectivos que se llevan a cabo bajo el paraguas de la Asociación de Equipos (IRTA).

Nueve años después de su introducción, la última marca en perder las concesiones fue Aprilia, después de que Aleix Espargaró sumara su segundo podio consecutivo la temporada pasada, en Jerez. Eso provocó que los cinco constructores que cohabitan en la parrilla de las motos pesadas en 2023 compitan en el mismo plano, una igualdad que pronto se verá alterada.

En el marco actual, la única alternativa reglamentaria para que alguien pudiera volver a disponer de esos beneplácitos sería que ninguno de sus corredores sumara un solo podio en las carreras de los domingos, algo que Honda ya logró con Alex Rins, en Austin, y también Yamaha, de la mano de Fabio Quartararo, también en Texas.

Curiosamente, los únicos dos fabricantes que nunca se beneficiaron de estas licencias son Yamaha y Honda, quienes, precisamente, serán los primeros en recibir los nuevos salvoconductos. Con solo dos unidades de su M1 en la parrilla actual, la marca de los diapasones figura en el último puesto de la clasificación reservada a constructores, mientras que a la del ala dorada no le va mucho mejor: es la penúltima, con solo siete puntos más que su eterna rival, pero con el doble de efectivos –cuatro motos en vez de dos–.

En su comparecencia del domingo pasado, en Assen, Alberto Puig, team manager de Honda, fue preguntado acerca del estado de las conversaciones entre las partes involucradas en el certamen, con vistas a que Honda, en ese caso, pudiera encontrar alguna ayuda para salir del agujero en el que anda metida. "Esto es algo que aún no hemos discutido con Dorna, y no sabemos en qué acabará. Aún no tenemos demasiada información, de modo que no puedo dar una respuesta precisa. Lo que tiene que hacer Honda es trabajar para mejorar su moto, no esperar que el campeonato pueda ayudarnos a ello", respondió el expiloto.

Si bien es cierto que la posibilidad de reintroducir las concesiones todavía no se ha planteado oficialmente en la mesa de la Asociación de Constructores (MSMA), Motorsport.com entiende que ese paso es inminente, y que probablemente el tema se trate en Silverstone, durante la previa del Gran Premio de Gran Bretaña, la primera cita del calendario tras el verano, prevista para el primer fin de semana de agosto.

No hay ninguna reunión de la MSMA prevista antes de entonces, si bien es cierto que tampoco es totalmente descartable que los fabricantes puedan citarse de forma extraordinaria virtualmente, como ya operaron durante la pandemia. La lógica lleva a pensar que Dorna trasladará su propuesta de forma individualizada antes de abordar el asunto de forma común, en la MSMA, paso previo a una eventual aprobación en la Comisión de Grandes Premios.

"Nosotros estamos abiertos a hablar de ello, pero nadie nos ha informado oficialmente de nada. Lo que está claro es que los criterios para que se vuelvan a otorgar las concesiones que se decidan tienen que ser absolutamente objetivables, no a la carta de Yamaha y Honda", defiende un ejecutivo de Ducati, en conversación con Motorsport.com.