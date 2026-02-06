Yamaha hace balance del test de Sepang tras sus problemas con el motor V4

Yamaha ha completado, como ha podido, un tortuoso test de Sepang. La casa de Iwata ha estrenado en Malasia una temporada 2026 en la que ya correrá con su nuevo motor V4, tras jubilar la unidad de potencia de cuatro cilindros en línea. Y mientras que el Shakedown, ensayos en los que los japoneses pueden participar por estar en el rango D del sistema de concesiones, tuvieron aspectos positivos, el test colectivo de esta semana ha sido más negativo para la marca.

Los problemas empezaron en la primera jornada, el martes, cuando Fabio Quartararo sufrió una caída en la que se fracturó el dedo corazón de una mano, lo que le obligó a volverse para casa antes de tiempo. Pero lo verdaderamente importante vino después: cuando el galo volvió a pista tras el incidente, su moto sufrió problemas técnicos y le dejó tirado en la pista.

El miércoles, se confirmó que se encontraban ante problemas sin identificar en el motor V4, y que para garantizar la seguridad de todos sus pilotos, ese día no saldrían a pista hasta encontrar la raíz del fallo. Ya el jueves, llegaron mejores noticias: tras un intenso trabajo realizado en las fábricas de Japón e Italia, se dio con lo que había sucedido y los corredores del equipo oficial, de Pramac y del equipo de pruebas podrían volver a rodar en Sepang, aunque "con calma", como comentó Alex Rins al término de los ensayos.

Así, los pilotos pudieron seguir con las pruebas, aunque con una sensación de incertidumbre rodeando al proyecto de los de Iwata. Tras el test, fue el director deportivo de Yamaha Motor Racing, Massimo Meregalli, el que hizo balance del test para el fabricante nipón. El italiano asumió las limitaciones de rodaje impuestas por el equipo técnico, habida cuenta de la novedad que supone el motor V4 y de la necesidad de gestionar las unidades fabricadas hasta el momento.

"Como podéis imaginar, todo es nuevo y no tenemos muchas piezas", empezó diciendo a la web oficial de MotoGP. "Ya sabíamos al llegar aquí que íbamos a tener que gestionar estos dos test, el de Sepang y el de Buriram [21 y 22 de febrero, antes del GP de Tailandia], con el mismo material. Sabíamos exactamente el kilometraje de cada test, y sabíamos cuántas vueltas podíamos dar [en la jornada del jueves], porque queríamos estar seguros de poder hacer el próximo ensayo, en Buriram".

Massimo Meregalli, Yamaha Factory Racing y Director del equipo Yamaha en boxes Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Por consiguiente, solamente Rins, Jack Miller y Toprak Razgatlioglu rodaron de manera regular en el último día de test en Sepang, con Augusto Fernández saliendo a pista en una de las tandas del día, y Andrea Dovizioso quedando ausente.

Sin embargo, Meregalli defendió que Yamaha cumplió con todo el programa previsto para Malasia: "Llegamos aquí con algunos objetivos, y hemos cumplido todo el programa de test. Las tandas han sido bastante largas y hemos podido probar la mayor parte del material", comentó.

Pero no todos los datos recolectados del test, más allá de lo que pasó el miércoles, son positivos para Yamaha. El mejor tiempo, logrado pro Alex Rins, de 1:57.580, el jueves, dejó a la M1 fuera del Top 10, como última marca y la única, junto a KTM, que no ha bajado del 1:57. En cuanto a velocidad punta, Quartararo y Miller lograron el récord el martes, de 335.4 kilómetros por hora, un número pobre si tenemos en cuenta que el resto de fabricantes fue capaz de estar por encima de 340 km/h.

Meregalli reconoció que la potencia es el punto débil de este nuevo motor en este momento: "El aspecto en el que más debemos mejorar es la potencia. En general, la moto se conduce bien y el equilibrio también [es bueno]. La moto en sí misma no tiene un mal rendimiento".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Ha sido un test productivo. Hemos podido evaluar la mayoría de las piezas que teníamos programadas. Seleccionamos los que eran los aspectos principales para esta prueba, como el chasis, el basculante y la aerodinámica. Lo que no hemos tenido tiempo de hacer es perfeccionar los ajustes, algo que, por supuesto, pospondremos hasta el test de Buriram", apuntó.

Por último, otro aspecto clave para Yamaha es el futuro de Fabio Quartararo, tras la noticia en exclusiva de Motorsport.com de que correrá con Honda a partir de la campaña 2027. En la realización internacional de MotoGP le cuestionaron a Meregalli sobre cómo creía que influyó el problema con el motor V4 del miércoles en su decisión de quedarse o irse.

"Íbamos a hablar con Fabio al final de este test, pero por desgracia hemos tenido que posponer la reunión. Esto depende totalmente de él. Sin duda, es una prioridad para nosotros, pero en este momento creo que todo está en sus manos. Tiene el dedo mucho mejor. Para nosotros era importante evitar cualquier riesgo adicional", concluyó, hablando también de la ausencia del 'Diablo'.