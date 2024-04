Para asegurar el futuro de Yamaha en MotoGP, era "esencial" renovar a Quartararo

Todo el mundo lo niega, de entrada, pero el camino emprendido por Suzuki hace dos años anunciando su marcha de MotoGP a la francesa, está muy presente en el imaginario de los aficionados y del paddock mundialista, donde la continuidad de dos fabricantes que llevan unos años sufriendo muchísimo, como son Honda y Yamaha, está constantemente en boca de todos.

Para el fabricante de Iwata era determinante conseguir la renovación de Fabio Quartararo, sobre todo en un momento en el que se ciernen muchas dudas sobre el futuro de la estructura europea que gestiona el equipo en los grandes premios, no en vano Lin Jarvis, la cabeza visible del equipo en los circuitos desde finales del siglo pasado, se jubila a final de temporada por edad.

El propio Jarvis, aseguraba a finales de mayo del año pasado que no intuía una posible espantada de los constructores japoneses.

"No puedo hablar por Honda, pero puedo asegurar que no veo ni siento ninguna falta de compromiso en Yamaha, y eso va desde la alta dirección hasta abajo", dijo entonces.

"No veo ningún indicio de que Yamaha se retire de MotoGP. No creo en ello", seguía, aunque era consciente de que "al mismo tiempo, hay que ser muy realista. Si nos fijamos en la situación de Suzuki hace un año (dos ahora), ellos tampoco lo vieron venir. Pero personalmente, no tengo dudas. Esperemos que siga así", se reafirmaba.

"Esencial para el proyecto renovar a Quartararo"

Pero este viernes, en el anuncio de la renovación de Fabio Quartararo por dos temporadas y un montante económico en torno a los 24 millones de euros, más incentivos, el sueldo más alto de la categoría, Jarvis sí admitía que renovar al francés era esencial para la continuidad del proyecto.

"Mantener a Fabio en el equipo de fábrica es esencial para el proyecto de Yamaha en MotoGP", se podía leer en la nota de prensa enviada por Yamaha, dejando entender que una negativa del galo hubiera hecho tambalear el proyecto.

"Fabio es un talento excepcional, un gran trabajador, un gran jugador de equipo, y tiene muchos años competitivos por delante", sigue Jarvis.

Con ofertas deportivas encima de la mesa quizá más atractivas que la de Yamaha en este momento, nadie tiene dinero ahora mismo en MotoGP para competir con la casa de Iwata.

"Yamaha Motor Company, Yamaha Motor Racing y el Monster Energy Yamaha MotoGP Team no están escatimando esfuerzos para asegurar un futuro brillante a Fabio adoptando un 'enfoque más agresivo' en el desarrollo de la moto", expresa el británico.

"Ya hemos realizado cambios significativos en nuestra organización, incluyendo un nuevo sistema de gestión interna, la contratación de los mejores expertos de la industria, nuevas asociaciones técnicas externas, un mayor presupuesto de desarrollo y un programa de pruebas intensificado. Todos estos cambios están diseñados para acelerar el proceso de vuelta a la senda de la victoria", desgrana Jarvis.

"Fabio ha entendido este compromiso, y esto le ha dado la confianza necesaria para tomar la decisión de quedarse con nosotros los próximos años".

Sin embargo, el jefe de Yamaha es consciente de que la renovación del francés no es la culminación, sino el inicio del camino.

"Somos los primeros en admitir que hay mucho trabajo por hacer para volver al nivel competitivo que teníamos en 2021 y la primera mitad de 2022. Pero con Fabio sabes que siempre pondrá el 100% de su esfuerzo. También le resulta natural crear armonía y buen ambiente con todos los miembros del personal. Puede contar con todo el apoyo del equipo y de Yamaha en cada paso que demos para ganar más campeonatos juntos", zanja el británico.

Tras la renovación de Quartararo, Yamaha puede ahora planificar con calma y con tiempo qué opción es más interesante para ellos, renovar a Alex Rins, que tras llegar este año al equipo acaba contrato a final de curso, o buscar una alternativa en el mercado, donde existen muchos pilotos que acaban contrato.