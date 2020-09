Yamaha acelera el fichaje de Rossi por Petronas

En la primera carrera de la temporada hace más de un mes en Jerez, Valentino Rossi dijo que había un "99%" de opciones de que corra con Petronas el próximo año. Esta opción, que ya se había contemplado desde que en invierno Yamaha renovó a Maverick Viñales y fichó a Fabio Quartararo para el equipo oficial, cobró enteros durante la primavera cuando el #46 tuvo que decidir su futuro sin poder evaluar su nivel en las primeras carreras, como pretendía.

Rossi tomó su decisión con calma durante el confinamiento y con el campeonato parado a raíz del COVID-19, pero desde entonces no se ha producido ningún anuncio oficial.

Sin embargo, Lin Jarvis, director general de Yamaha en MotoGP, confirmó durante el Gran Premio de Estiria que las negociaciones siguen.

"El que más está frenando las cosas probablemente sea yo", dijo Jarvis a la web oficial de MotoGP cuando le preguntaron el domingo qué estaba retrasando el cierre del acuerdo. "Es un proceso complicado porque hay tres partes involucradas. Valentino tendrá contrato con Yamaha, pero irá al equipo Petronas, que tiene sus propios patrocinadores. Así que necesitamos un acuerdo a tres bandas, y créeme, es complicado y lleva tiempo ponerlo en marcha".

"De hecho, puedo decir que [el sábado], envié un informe completo y final para tener todo en su sitio. Está el equipo legal de Malasia, de Japón y también de Valentino, así que es complicado. Pero no hay nada que lo bloquee, digamos que nada importante. No hay ningún bloqueo, no hay ninguna barrera. Es sólo una cuestión de formalidades".

Con más dos semanas de descanso por delante y con los dos próximos grandes premios en suelo italiano el 13 y 20 de septiembre, Misano sería el escenario perfecto para hacer el anuncio, aunque Jarvis no es optimista al respecto.

"Me gustaría que estuviéramos listos para Misano, pero siendo realistas no será fácil estarlo en dos o tres semanas. Se lo haremos saber, pero está todo en marcha y haremos un anuncio a su debido momento", concluye.

