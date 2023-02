Yamaha cambiará el enfoque hacia su equipo satélite en MotoGP

Cargar el reproductor de audio

Una vez que RNF decidió cambiar de suministrador de motos y se convirtió en el equipo satélite de Aprilia con vistas a esta temporada, Yamaha se quedó sin tiempo de reacción y sin opciones para mantener esa segunda estructura para 2023. Confirmada la marcha de Suzuki, el fabricante de Iwata es el único que competirá con solo dos motos, circunstancia que no es ideal en la coyuntura actual, en la que el desarrollo de los prototipos a lo largo del curso se ha convertido en un aspecto capital.

El constructor japonés está decidido a recuperar cuanto antes su segundo equipo, por más que las limitaciones del mercado pueden complicar un poco esa operación. El reciente acuerdo entre RNF y Aprilia, y la tradición que manda en las relaciones que hay entre Pramac y Ducati, por un lado, y LCR y Honda, por el otro, llevan a pensar en que es difícil que Yamaha pueda meterse allí. Más aún si atendemos a que en ambos casos hay contratos en vigor. Gresini, por su parte, es el único que queda libre a finales de este curso, pero dada la estabilidad que ha conseguido la tropa de Nadia Padovani, no hay ninguna intención de cambiar de proveedor. Así las cosas, lo más sensato es imaginarse una alianza entre Yamaha y VR46, por más que la formación italiana también está ligada a Ducati para 2024.

Esta hipótesis cobra sentido si tenemos en cuenta la multitud de variables que pueden entrar en juego. Por un lado, la más evidente: la relación que existe entre Valentino Rossi, propietario de VR46, y la marca de los diapasones. No hay que olvidar que VR46 gestiona la estructura de Yamaha en Moto2 (Master Camp). Además, tampoco hay que olvidar la cadena de transmisión que existe con el garaje oficial, en el que milita Franco Morbidelli, cuya representación también corresponde a la empresa de Rossi. El romano lleva tiempo bajo la lupa por su falta de rendimiento, y tendría todo el sentido del mundo que la escudería de Tavullia se convirtiera, como inicialmente debía hacerlo el Sepang Racing Team, en una lanzadera para foguear a los candidatos a hacerse con una de las M1 del taller oficial. Como colofón a todo eso no hay que olvidar la intervención de Jorge Viegas, presidente de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), en la reunión anual de finales de año, en la que el portugués seguramente se extralimitó delante de los micrófonos.

"El equipo de Valentino cambiará a Ducati por Yamaha en 2024. No hay nada confirmado todavía, pero esta es la idea. Esto es algo que comparto con ustedes, de forma que el año que viene habrá cuatro Yamaha y seis Ducati en pista", comentó Viegas.

Preguntado por Motorsport.com acerca de tales afirmaciones y las perspectivas de futuro a medio plazo en este asunto, el ejecutivo de mayor rango de Yamaha prefiere no responder al mandatario de la FIM, pero ofrece algunos detalles de la estrategia que pretende aplicar para volver a gestionar de esas cuatro M1.

"No quiero hacer comentarios acerca de lo que dijo Viegas. Simplemente me gustaría que todo el mundo respetara su área de influencia", respondió Jarvis. "Es evidente que nos gustaría volver a disponer de un equipo satélite lo antes posible, pero hay varios elementos a tener en cuenta. El primero de ellos es que tenemos que disponer de una moto competitiva, para convencer a quien sea de que merece la pena cambiar de moto. Después, tenemos que poder ofrecer un buen acuerdo, con un buen respaldo a todos los niveles. Y finalmente hay que respetar los contratos entre los posibles interesados y sus suministradores actuales. Si no podemos concretarlo en 2024, lo haremos en 2025", desgranaba el británico, en charla con quien escribe estas líneas, en la carpa de Yamaha instalada en Sepang, durante los test colectivos de hace diez días.

Desde que Ducati implantó su política de estrecha colaboración con sus clientes, a quienes considera aliados, tanto Honda como Aprilia se han subido a ese carro. Hasta 2022, Yamaha veía a su escudería satélite como un negocio, una fuente de ingresos más. Primero con el Tech3, después con el Sepang Racing Team y después con RNF. No obstante, es innegable que la competitividad del Mundial ha aumentado en los últimos tiempos, y renunciar a la obtención de datos por una cuestión meramente lucrativa, no parece el mejor planteamiento. Eso hace que Yamaha haya cambiado su enfoque: "No nos fijamos directamente en Ducati. Pero, el paquete que ofreceremos cuando eso pase, seguramente no será el mismo que ofrecimos hace cinco años. La relación con los equipos satélites se ha estrechado mucho".