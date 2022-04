Yamaha se disculpa con Dovizioso: "Podemos ir más rápido"

Cargar el reproductor de audio

Después de tomarse un "año sabático", Andrea Dovizioso regresó como piloto a tiempo completo con Yamaha a finales de 2021. El Petronas SRT acogió al italiano antes de que fuera rebautizado como RNF Racing, y a las puertas de la gira europea, Dovizioso no ha terminado de dar con la clave en su Yamaha.

El piloto italiano cuenta con un prototipo de fábrica, y esto no ha hecho más que agravar lo que hasta ahora ha sido una campaña difícil para Yamaha, con su actual campeón del mundo Fabio Quartararo anotando solo un podio y su compañero de equipo Franco Morbidelli entre los diez primeros en una única ocasión.

La última vez que Andrea Dovizioso se subió a una Yamaha fue en 2012, con la escuadra Tech3, lo que le ha permitido confirmar que "el ADN" de la M1 no ha cambiado desde entonces.

"En mi opinión, la situación es esta: si la comparo con 2012, el ADN de la moto es muy, muy similar".

"No ha cambiado. La Yamaha de ahora no es mala. Creo que tiene las mismas ventajas, pero las cosas negativas pesan un poco más, teniendo en cuenta que los rivales trabajaron mucho y se volvieron más competitivos".

"Esa mezcla creó esta situación, porque incluso Fabio [Quartararo], que el año pasado hizo un campeonato loco, está luchando por conseguir un buen resultado".

Andrea Dovizioso solo ha sumado un total de 15 puntos en las nueve carreras que ha disputado desde su regreso a MotoGP sobre la Yamaha del equipo RNF. Sus primeras cinco carreras, a finales de 2021, las disputó con la M1 de la temporada 2019, pero ahora tiene el modelo más nuevo, la misma M1 que Fabio Quartararo y Franco Morbidelli en el equipo de fábrica.

"Como siempre, no quiero estar aquí sólo para correr, y estar en esta posición no me gusta", dijo el italiano. "Así que estoy muy decepcionado por ello, porque realmente quiero estar delante".

Sin embargo, el italiano cree firmemente que "todavía hay una posibilidad de ser fuertes",

"Fabio [Quartararo] lo está demostrando en cada carrera, así que seguro que se puede ser más rápido con la Yamaha".

Antes de iniciar el Gran Premio de Portugal, Andrea Dovizioso aseguró que la marca de los diapasones se disculpó con él tras concluir Austin. Sin embargo, el piloto italiano está satisfecho con la comunicación que ha tenido con la marca en relación con sus problemas.

"Creo que Yamaha está en una situación un poco difícil en este momento".

"Me reuní con ellos, porque siempre quiero hacer una reunión técnica y es agradable trabajar con ellos, porque están completamente abiertos a hablar y se dan cuenta de la realidad.

"Me pidieron disculpas cuando quedé a 29 segundos [del ganador] después de la carrera en Austin. Así que es agradable porque entienden la situación y juntos intentamos ser mejores", concluyó el italiano.