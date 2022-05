Yamaha confirma que en 2023 solo tendrá dos motos en parrilla

Cargar el reproductor de audio

Aunque en las últimas horas se había especulado con una posible negociación a tres bandas para que Yamaha siguiera, la próxima temporada, con un nuevo equipo satélite, Lin Jarvis, director en las carreras de la marca japonesa, aseguró este sábado en la página oficial del campeonato que solo tendrán dos.

"Por supuesto, no es una situación ideal. Siempre hemos tenido equipos satélites, desde que tengo uso de razón. Siempre hemos tenido más de dos motos en la parrilla. Nunca es agradable cuando se llega al final de una relación”, dijo Jarvis, tras consumarse el anuncio de la separación con el equipo de Razlan Razali.

“Tenemos hasta el final de la temporada, seguimos siendo socios de RNF. Pero ellos tomaron su decisión de pasarse a Aprilia en el futuro, nosotros respetamos esa decisión. Me sorprendió un poco el anuncio de ayer, porque se emitió mientras estábamos en una reunión [con RNF] escuchando la decisión, lo que fue un poco inusual. Lo respetamos y seguimos adelante”, añadió el británico.

Jarvis confirmó la peor de las situaciones, que una marca como Yamaha, que estuvo más de dos décadas asociada a Tech3 y desde 2019 a Razali, solo tendrá dos motos en 2023.

"Tendremos dos motos en la parrilla el año que viene, obviamente siempre hemos tenido también equipos satélites. En realidad, todos los demás equipos del paddock de MotoGP tienen contratos vigentes con los fabricantes. En este momento no hay alternativas, pero eso está bien para nosotros. Nos centramos en el equipo de fábrica y en poner la moto a punto, nos centraremos y dedicaremos a poner nuestra moto en la mejor forma posible. Eso está bien y confiamos en poder hacerlo también con dos pilotos”, valoró.

Aunque ningún implicado ha querido admitirlo, desde principio de año y hasta hoy, Yamaha trató de convencer al equipo VR46 para cambiar Ducati por las M1, pero un contrato impidió avanzar en esa exploración.

"La idea básica de tener un equipo satélite es, en primer lugar, obtener más datos al tener más motos en la parrilla. Con suerte, todas en una zona de velocidad similar. La segunda ventaja es que se pueden incorporar pilotos novatos. Nuestro equipo de fábrica es un ejemplo perfecto en este momento, hace algunos años el equipo SIC trajo a Franco Morbidelli y Fabio Quartararo. Se pusieron al día y fueron transferidos al equipo de fábrica".

"El hecho de no tener un equipo satélite hace que sea más difícil encontrar nuevos talentos para el futuro. Será un inconveniente, pero tenemos dos grandes pilotos, jóvenes y rápidos, en el equipo de fábrica. En este momento no va a ser un gran problema".

"En cuanto a la obtención de datos adicionales, desgraciadamente este año la diferencia entre la velocidad de Fabio y la de los pilotos de nuestro equipo satélite no es realmente estrecha. Por eso no hemos utilizado muchos datos. Francamente si miramos este año y el próximo no veo una desventaja real”, zanjó el británico alineándose con la opinión de Quartararo, quien dijo que para él no cambiaba nada tener o no pilotos satélite, ya que no puede usar sus datos.