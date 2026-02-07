Yamaha, con un carenado totalmente nuevo en Sepang para abrir una vía de desarrollo
Yamaha parece decidida a acercarse a Aprilia y Ducati en la investigación aerodinámica. Analizamos el nuevo carenado probado en el test de Sepang de MotoGP.
La Yamaha quiere salir de las sombras: tras la adopción del nuevo motor V4, que les ha dado serios problemas en el test de Sepang, la casa de Iwata debe encontrar el equilibrio aerodinámico adecuado tras haber mejorado el comportamiento de la M1 en la frenada.
En el test de Malasia se probó un nuevo carenado, con algunos conceptos interesantes que se alejan de las elecciones realizadas por los principales rivales. El aspecto más llamativo que presenta es haber unido la ranura al difusor inferior, con una línea de continuidad. Se trata de una elección contraria a la tendencia reinante, que introduce el desarrollo de conceptos que se alejan de lo ya visto en las demás marcas, aunque al final lo que se intenta es alcanzar objetivos similares.
Detalle de la moto del Yamaha Factory Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images
La Yamaha, en esta configuración, se distingue por sus líneas mucho más cuadradas y estiradas que antes, lo que le confiere un cierto carácter agresivo en su diseño. En la parte superior, no pasan desapercibidas las siete llamativas aberturas que sirven para disipar el calor del motor de cuatro cilindros.
Las salidas tienen branquias calibradas: más estrechas en la parte delantera y mucho más profundas y distantes en la parte trasera.
Detalle de la moto del Yamaha Factory Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images
El escalón sigue ahí, pero ya no es visible, porque lo que antes era un tabique vertical que lo delimitaba, ahora se ha convertido en una superficie mucho más amplia. En el exterior no pasan desapercibidos los dos perfiles en relieve que, con la moto recta, pueden funcionar como desviadores de flujo de aire y que, en máxima inclinación, contribuyen a crear carga aerodinámica.
Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing: fíjese en el canal Venturi en la parte inferior
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images
Pero la novedad más importante se observa en la parte inferior del carenado, ya que el flujo canalizado en el difusor encuentra un interesante conducto Venturi que debería funcionar de manera más eficaz cuando la moto está inclinada.
Yamaha ha mostrado, a menudo, lagunas en la investigación en el túnel de viento, y ahora da la sensación de que está intentando recuperar la desventaja con Aprilia y Ducati, que marcan el ritmo a todos en materia de aerodinámica.
Alex Rins, Yamaha Factory Racing, con il forcellone carenato
Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Andrea Dovizioso, Yamaha Factory Racing, con il forcellone non carenato
Foto di: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images
En la 'antigua' M1 se ha observado una curiosidad también en el basculante trasero, que sigue siendo de aluminio, pero ha adoptado una llamativa cubierta de carbono que recubre la parte hueca: puede ser un medio para volver más rígida esa parte del tren trasero, o un medio para limpiar el flujo y controlar mejor la estela de la rueda trasera...
