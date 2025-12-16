Yamaha anuncia cuándo presentará su MotoGP de 2026, la primera con motor V4

Yamaha se ha convertido en el nuevo equipo de MotoGP en confirmar la fecha de presentación de su moto para la temporada 2026. Un año que será clave para muchas marcas, pero para ninguna como para la casa de Iwata, ya que los japoneses contarán en el próximo curso con la primera moto de su historia con motor V4, tras desarrollarlo durante 2025 para dejar atrás la unidad de potencia de cuatro cilindros en línea.

La M1 del equipo oficial patrocinado por Monster Energy, a la que volverán a subirse Fabio Quartararo y Alex Rins, se presentará en sociedad el próximo miércoles 21 de enero de 2026, unos días antes de que arranque la pretemporada en Sepang, con un Shakedown previo en el que Yamaha podrá estar con sus corredores titulares al ser la única fábrica presente en el rango D del sistema de concesiones.

Será en Yakarta, capital de Indonesia, en el InterContinental Jakarta Pondok Indah, un hotel de lujo de la ciudad. Será a las 15:00 horas locales, o lo que es lo mismo, a las 9 de la mañana en España. El acto será retransmitido por la propia Yamaha en sus canales oficiales, así como por los del propio Mundial de MotoGP (en su canal de YouTube).

"Este año, la presentación del equipo formará parte del programa oficial de la reunión de concesionarios YIMM (Yamaha Indonesia Motor Manufacturing), uno de los mayores encuentros de concesionarios Yamaha del mundo", explicó Yamaha en un comunicado emitido a los medios de comunicación.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Dorna

"Durante esta ocasión especial, revelaremos la nueva decoración [de la moto de] Monster Energy Yamaha MotoGP y ofreceremos un primer vistazo exclusivo al equipo, en su preparación para la temporada 2026. En las próximas semanas se facilitará información adicional, incluido el programa completo y los detalles prácticos".

"Para aquellos que no puedan unirse a nosotros en persona, la presentación se retransmitirá en directo a través de los canales oficiales del equipo Monster Energy Yamaha MotoGP en las redes sociales, así como en las plataformas de Dorna", continuaron.

2026 se presentará como un año de vital importancia para Yamaha, entre otras cosas por el cambio al motor V4. La fábrica nipona ha tomado la difícil decisión de disputar la campaña completa con la nueva unidad, por más que en 2027 tenga que afrontar, como el resto de fabricantes, la llegada de una novedosa MotoGP a la parrilla por el cambio en el reglamento técnico, que incluirá una reducción de cilindrada a 850cc, la limitación de aerodinámica y la eliminación de los dispositivos de altura.

Con esta coyuntura, Yamaha tendrá que tratar de convencer una vez más a Fabio Quartararo, puntal de su proyecto en la clase reina, para que vuelva a renovar con ellos, como ya hizo a cambio de un suculento sueldo en 2024. El 'Diablo' se ha cansado de decir que su único deseo es el de contar con una moto competitiva que le permita desplegar todo su potencial, y ahora será el turno de la marca de los tres diapasones de proporcionársela. De lo contrario, la renovación se antojará complicada.