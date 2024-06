Yamaha afronta un nuevo test privado con Quartararo y Rins en Valencia

El circuito de Cheste, donde este viernes se espera sol y una temperatura máxima en torno a los 30 grados, albergará una jornada de test privado del equipo Yamaha de MotoGP, con la presencia de los dos pilotos oficiales de la fábrica japonesa, Fabio Quartararo y Alex Rins.

Gracias al sistema de concesiones introducido esta temporada, los dos constructores japoneses, también Honda, gozan de libertad absoluta para celebrar sesiones de pruebas, con la única limitación de un máximo de neumáticos utilizados por año, una cifra a la que, difícilmente, llegarán ambos fabricantes.

Honda, que está es una situación igual, si no peor, que Yamaha en el Mundial de MotoGP, no estará este viernes en Valencia, pero sí viajará su equipo de test, con el piloto de prueba Stefan Bradl, la próxima semana hasta Cheste, para disfrutar de una jornada de ensayos privados. Ambos equipos, inicialmente, habían elegido el circuito de Motorland Aragón para estos ensayos, pero el trazado turolense, que este año vuelve, tras estar ausente en 2023, al calendario MotoGP con un gran premio el fin de semana del 1 de septiembre, está terminando un reasfaltado de la pista principal que debía terminar entre esta semana y la próxima, por lo que, finalmente, se optó por volver a Valencia, donde Yamaha ya hizo un test privado el pasado 12 de junio, declinando en aquel momento Honda rodar al "no tener nada nuevo que probar", según la versión oficial.

Además de los test oficiales, en los que pueden girar todos los equipos de MotoGP, y que esta temporada se han celebrado ya en Jerez (29 de abril) y Mugello (3 de junio), y terminarán con el de Misano el 9 de septiembre, los dos fabricantes japoneses, Honda y Yamaha, tienen libertad absoluta de test privado, mientras que KTM y Aprilia pueden hacer ensayos con algunas limitaciones y siempre con sus pilotos de pruebas, nunca con los titulares que solo pueden tomar parte en los test oficiales. Por último, el sistema de concesiones de este año impide a Ducati hacer ningún tipo de test fuera de los tres programados en el calendario.



Evento promocional con Monster y Valentino Rossi

Quartararo y Rins viajarán a Valencia este mismo jueves por la noche, después de completar dos días de eventos promocionales en Londres para el principal patrocinador del equipo, la marca de bebidas de lata Monster, con una fiesta el miércoles y trabajo de filmación, este jueves, en el Circuito de Silverstone, donde han coincidido varios pilotos de la marca, incluido el británico Jonathan Rea y el embajador de Yamaha Valentino Rossi, que también ha salido este jueves a pista con una R1 tras participar, el pasado fin de semana, en las 24 Horas de Le Mans al volante de un deportivo BMW, además de otros pilotos de la VR46 Riders Academy, patrocinada por Yamaha y Monster, como Marco Bezzecchi y Franco Morbidelli.