Yamaha aborta su actividad en Sepang hasta detectar qué le ocurre al motor de la M1

El francés se cayó en la curva 5 del circuito malayo en la primera jornada de ensayos colectivos, y se fracturó el dedo corazón de la mano derecha. A pesar del hinchazón y la aparatosa sangría, volvió a salir a pista, ya por la tarde, aunque su M1 se detuvo al llegar a la curva 2, por culpa de un fallo en el motor. El propulsor V4, precisamente, en el que la marca de los diapasones ha centrado sus esfuerzos desde el año pasado.

Horas después, el 'Diablo' decidió hacer las maletas y regresar a España, donde este miércoles pasará consulta en Barcelona, y donde los médicos establecerán la hoja de ruta para tratar de llegar al próximo test, en Buriram, dentro de poco más de dos semanas, en las mejores condiciones posibles.

Esta misma noche, los técnicos del fabricante japonés investigaron la naturaleza del problema y no encontraron una respuesta, circunstancia que hizo que se dispararan las alarmas, hasta el extremo de suspender toda actividad en pista, hasta encontrar una respuesta clara. Como consecuencia de ello, ninguna Yamaha rodó este miércoles por la mañana, mientras la fábrica, en Japón, y el equipo de carreras, sobre el terreno, trataban de ponerle algo de luz al asunto.

"Aún estamos tratando de entender qué es lo que causó el problema que afectó a Fabio ayer por la tarde [por el martes]. Es una cuestión de seguridad. Si llegamos a entender cuál ha sido el origen, volveremos a salir, buen sea hoy, o mañana. Estamos esperando a que nos den luz verde", comentaba Massimo Meregalli, team manager de Yamaha, en una charla con Motorsport.com.

El italiano niega que el fallo tuviera relación alguna con el accidente que sufrió Quartararo, y relativiza el impacto que este percance vaya a tener en la fotografía general de los entrenamientos. "El problema no tiene absolutamente nada que ver con la caída que sufrió Fabio", subraya Meregalli, que destaca la importancia del trabajo realizado en los tres días de Shakedown que se celebraron la semana pasada. "Para darle un porcentaje, diría que hemos completado el 80% del programa que nos habíamos planteado. Tenemos la base de la moto. La puesta a punto es en lo que habríamos trabajado estos dos días", puntualiza el expiloto italiano.

"Seguramente Toprak Razgatlioglu es el único de los pilotos que no ha podido probar todavía lo que tenía en su agenda. Todos los demás tenían el mismo material", remacha el ejecutivo de Yamaha.

