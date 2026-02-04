Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Fórmula 1
Fórmula 1
Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026
MotoGP Test oficial de Sepang

Yamaha aborta su actividad en Sepang hasta detectar qué le ocurre al motor de la M1

Yamaha ha decidido suspender toda actividad en pista durante la segunda jornada de los test colectivos, en Sepang, hasta dar con el origen de la avería que obligó a Fabio Quartararo a parar el martes.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Añadir como fuente principal
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El francés se cayó en la curva 5 del circuito malayo en la primera jornada de ensayos colectivos, y se fracturó el dedo corazón de la mano derecha. A pesar del hinchazón y la aparatosa sangría, volvió a salir a pista, ya por la tarde, aunque su M1 se detuvo al llegar a la curva 2, por culpa de un fallo en el motor. El propulsor V4, precisamente, en el que la marca de los diapasones ha centrado sus esfuerzos desde el año pasado. 

Recuerda:

Horas después, el 'Diablo' decidió hacer las maletas y regresar a España, donde este miércoles pasará consulta en Barcelona, y donde los médicos establecerán la hoja de ruta para tratar de llegar al próximo test, en Buriram, dentro de poco más de dos semanas, en las mejores condiciones posibles.

Esta misma noche, los técnicos del fabricante japonés investigaron la naturaleza del problema y no encontraron una respuesta, circunstancia que hizo que se dispararan las alarmas, hasta el extremo de suspender toda actividad en pista, hasta encontrar una respuesta clara. Como consecuencia de ello, ninguna Yamaha rodó este miércoles por la mañana, mientras la fábrica, en Japón, y el equipo de carreras, sobre el terreno, trataban de ponerle algo de luz al asunto. 

"Aún estamos tratando de entender qué es lo que causó el problema que afectó a Fabio ayer por la tarde [por el martes]. Es una cuestión de seguridad. Si llegamos a entender cuál ha sido el origen, volveremos a salir, buen sea hoy, o mañana. Estamos esperando a que nos den luz verde", comentaba Massimo Meregalli, team manager de Yamaha, en una charla con Motorsport.com.

El italiano niega que el fallo tuviera relación alguna con el accidente que sufrió Quartararo, y relativiza el impacto que este percance vaya a tener en la fotografía general de los entrenamientos. "El problema no tiene absolutamente nada que ver con la caída que sufrió Fabio", subraya Meregalli, que destaca la importancia del trabajo realizado en los tres días de Shakedown que se celebraron la semana pasada. "Para darle un porcentaje, diría que hemos completado el 80% del programa que nos habíamos planteado. Tenemos la base de la moto. La puesta a punto es en lo que habríamos trabajado estos dos días", puntualiza el expiloto italiano. 

"Seguramente Toprak Razgatlioglu es el único de los pilotos que no ha podido probar todavía lo que tenía en su agenda. Todos los demás tenían el mismo material", remacha el ejecutivo de Yamaha.

Más de MotoGP:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Test Sepang MotoGP: Mir lleva a Honda al frente en una segunda mañana sin Yamaha
Siguiente artículo Bezzecchi apuesta por la cautela: "En Tailandia la situación puede ser más clara"

Mejores comentarios

Más de
Oriol Puigdemont

Viñales: "En 2025, yendo al límite, aparecían todos los problemas; este año, voy cómodo"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Viñales: "En 2025, yendo al límite, aparecían todos los problemas; este año, voy cómodo"

Mir: "La confianza que tengo se ha traducido en el tiempo que he hecho"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Mir: "La confianza que tengo se ha traducido en el tiempo que he hecho"

Alex Márquez: "Ahora, con la moto oficial, los test son más complicados para el piloto"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Alex Márquez: "Ahora, con la moto oficial, los test son más complicados para el piloto"
Más de
Yamaha

Yamaha podría verse abocada a un plan B y volver al motor de 4 cilindros en línea

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Yamaha podría verse abocada a un plan B y volver al motor de 4 cilindros en línea

Sepang test MotoGP: Quartararo se fractura un dedo y volverá a casa antes de hora

MotoGP
MotoGP
Sepang test MotoGP: Quartararo se fractura un dedo y volverá a casa antes de hora

Quartararo: "A día de hoy no tengo nada firmado"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Quartararo: "A día de hoy no tengo nada firmado"

Últimas noticias

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Misc Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas