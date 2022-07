Honda no muestra interés en Takaaki Nakagami para WSBK

Cargar el reproductor de audio

Como consecuencia del contrato de Alex Rins con LCR (Honda) para la temporada 2023, la carrera de Takaaki Nakagami en MotoGP llega a su fin después de cinco años de palmarés la categoría reina.

Asimismo, se espera que el segundo asiento en el equipo sea para Ai Ogura, quien actualmente está a solo un punto del líder en Moto2.

Ante las limitadas opciones del mercado de fichajes, Nakagami fue vinculado por última vez con un posible papel en el equipo de pruebas de Honda en MotoGP, aunque también se discutió un cambio para participar en el Campeonato del Mundo de Superbikes.

Sin embargo, para el director del equipo Honda, Leon Camier, Takaaki Nakagami no está en la lista de prioridades. "No, de momento no", comentó Camier en una entrevista exclusiva con 'Motorsport-Total.com' en el marco del evento WSBK en Most.

"Pronto habrá un anuncio sobre los pilotos de 2023", dice Camier, dejando claro que le gustaría volver a trabajar con Iker Lecuona y Xavi Vierge el año que viene: "Sería muy feliz si pudiéramos seguir con ellos", garantizó.

Después de dos años con Alvaro Bautista y Leon Haslam, Honda decidió arriesgar con dos rookies en el paddock de WSBK. La propuesta dio sus frutos, ya que Iker Lecuona y Xavi Vierge han tenido buenos resultados hasta el momento.

En este sentido, Camier está convencido de que Iker Lecuona no tiene por qué esconderse de las comparaciones con su predecesor, Álvaro Bautista.

"Iker pilota de manera diferente. Hubo cambios mínimos en los neumáticos en comparación con el año pasado, pero la conclusión es que vamos más rápido".

"La técnica de conducción de Iker es realmente buena. En general, su estilo de pilotaje es realmente impresionante. Encuentra su ritmo muy rápido. Su talento natural es increíble".

Asimismo, su compañero de equipo, Xavi Vierge, también impresionó a Camier. En el campeonato, los dos debutantes de Honda se encuentran actualmente entre los 10 primeros, con Iker Lecuona sexto en el campeonato.

Vierge, por su parte, llega a Most décimo en la hoja clasificatoria.

"Parece que Iker eclipsará a Xavi este año, pero esa no es la realidad", señaló. "Xavi tuvo dos lesiones. En Misano se rompió la muñeca. Tuvo seis fracturas. En la carrera de la Superpole en Misano lo hizo increíblemente bien".

"Ambos pilotos son realmente impresionantes", concluyó Camier, quien se compromete a garantizar que los dos españoles continuarán trabajando para el equipo de fábrica de Honda en 2023.

