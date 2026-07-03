Llega la World Ducati Week del centenario: previa de la Race of Champions con Márquez y cómo ver

Llega uno de los fines de semana más especiales para Ducati. Aprovechando la semana de parón entre los grandes premios de Países Bajos y Alemania de MotoGP, justo antes de que llegue el parón veraniego de la temporada 2026, y que el Mundial de Superbikes también está parado hasta la Ronda de Donington Park (igualmente, del 10 al 12 de julio), la casa de Borgo Panigale celebrará su fiesta anual con sus aficionados y sus múltiples campeones en diversas disciplinas.

Del 3 al 5 de julio, se celebra en el Misano World Circuit Marco Simoncelli la World Ducati Week, la tradicional cita que supone "el mayor evento dedicado a los Ducatistas y a los entusiastas de las motos", según la define Ducati. Pero este año habrá un tema muy especial: el centenario de la fábrica con sede en Bolonia.

Y es que, en mitad del encuentro de Ducati con sus aficionados, en pleno ambiente de fiesta, será este sábado, 4 de julio, cuando la marca cumpla exactamente 100 años, cuando se fundó primero para fabricar aparatos de radio, antes de dar el salto al mundo de las dos ruedas.

Una vez más, una de las principales atracciones del evento será la 'Race of Champions', la Carrera de Campeones en las que Ducati mide, de forma amistosa al manillar de sus Panigale, a sus múltiples estrellas de los distintos campeonatos y modalidades del panorama internacional en el motociclismo.

Lo primero que debes saber es que la 'Race of Champions' de 2026 se retransmitirá en directo. La carrera principal del evento será este domingo, 5 de julio, en Misano a partir de las 12:40 horas del mediodía. La web oficial del Mundial de MotoGP ya ha confirmado su emisión, y no es descartable que también se emita en DAZN en España y en el canal de YouTube de Ducati, para todo el mundo.

Nuevo formato de la 'Race of Champions' y un elenco de estrellas encabezado por Marc Márquez

Una de las novedades de la 'Race of Champions' 2026 es su novedoso formato. Este año, se asemejará más un fin de semana de competición. El sábado habrá unos entrenamientos libres y una clasificación. El domingo, será el turno de un Warm Up y de la carrera principal.

Pero lo más llamativo es la parrilla de campeones que se enfrentará en el evento cumbre del fin de semana. Una vez más, estará encabezada por pilotos de MotoGP, entre los que destaca Marc Márquez. El vigente campeón del mundo no descansará y se desplazará a Misano. Allí, se enfrentará al resto de la tropa de Ducati en la categoría reina: su compañero Pecco Bagnaia (en su última edición antes de dar el salto a Aprilia), el probador Michele Pirro y los corredores del VR46, Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli. No estarán los de Gresini, Alex Márquez y Fermín Aldeguer, por lesión.

Importantes serán también otros siete integrantes del Mundial de Superbikes, comenzando por el líder de la general imbatido, Nicolò Bulega, y siguiendo por dos españoles, Iker Lecuona y Álvaro Bautista, además de Yari Montella, Lorenzo Baldasarri, Alberto Surra y Tarran Mackenzie. Completarán la parrilla Tommy Bridewell, del British Superbike, Cameron Beaubier, multicampeón del MotoAmerica, Hafizh Syahrin, del campeonato Asiático, Josh Waters, del Australian Superbike, y Lukas Tulovic, del IDM alemán.