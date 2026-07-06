VR46 Racing Team despide a Di Giannantoni en con un emotivo vídeo

Tal y como adelantó Motorsport.com el pasado 10 de mayo, Fabio Di Giannantonio no correrá la próxima temporada con el formación italiana propiedad de Valentino Rossi, ya que aquel fin de semana, el del Gran Premio de Francia, el piloto romano llegó a un acuerdo con KTM para unirse al equipo oficial del fabricante austríaco las dos próximas temporadas.

Aunque ya se sabía, la confirmación oficial de la salida de Di Giannantonio del VR46 se hizo evidente este lunes por la mañana, cuando las cuidadas redes sociales de la formación con base en Tavullia distribuyeron un emotivo vídeo en el que se puede ver al propio piloto despidiéndose de los miembros del equipo tras anunciarles que no iba a seguir la próxima temporada. Ese vídeo, situado el sábado 9 de mayo a las 9'40 de la mañana, se grabó en el camión del equipo en el paddock de Le Mans.

En la filmación se puede ver a un emocionado Diggia tratando de contener las lágrimas y agradeciendo a todo el personal del equipo, Uccio Salucci, el director; Pablo Nieto, el team manager; Idalio Gaviria, el coach; y al resto de miembros de la escudería presentes en la reunión, su paso por el VR46:

"De verdad pensé que sería más fácil.

Habéis sido un equipo increíble.

Sois un equipo increíble.

Nunca me había sentido tan bien en un equipo.

Me lo habéis dado todo.

Gracias a vosotros soy quien soy ahora.

Todas las cosas maravillosas que me están pasando son gracias a vosotros.

Yo no era esta persona, no era este hombre, no era este piloto.

Y es gracias a todos vosotros.

Tengo que deciros que han sido tres años increíbles.

Siempre os llevaré en mi corazón porque si alguna vez doy un paso adelante, es gracias a vosotros", dice Diggia en el vídeo, visiblemente emocionado.

Di Giannantonio, nacido en Roma el 10 de octubre de 1998, tiene 27 años y afronta su quinta temporada en MotoGP, donde llegó de la mano del Gresini Racing en 2022. En 2024 dio el salto a VR46, donde cumple su tercer curso. En este timpo ha logrados dos victorias en la clase reina, en Qatar 2023 y en el pasado GP de Catalunya de este año.

Tras este movimiento de despedida, ahora se espera que, en cualquier momento, el equipo oficial KTM anuncie el fichaje del italiano.