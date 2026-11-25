Análisis

MotoGP

El inesperado viraje de Márquez en su pilotaje hacia la décima corona mundial

La lesión en el hombro sufrida el año pasado ha obligado al ya ocho veces campeón de MotoGP, a un cambio en su estilo de pilotaje, ahora menos agresivo y más preciso, que ha derivado en un aumento en el rendimiento en los circuitos que giran a la derecha.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 25 nov 2026, 11:00

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Marc Márquez

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Desde su irrupción en MotoGP en 2013, Marc Márquez demostró una habilidad única en los virajes a la izquierda, lo que le convirtió en prácticamente en intocable en escenarios como Austin, donde firmó su primer triunfo en su segundo gran premio como piloto de la máxima categoría, además de convertirse en el ganador más joven de la historia (20 años y 63 días).

La del año de su debut fue solo la primera de las seis victorias consecutivas que encadenó en Texas, donde suma siete en total; una cifra superada por las ocho de Aragón o las nueve que acumula en Sachsenring, su trazado fetiche, todos circuitos de izquierdas.

En la década que compitió enfundado en el mono de Honda, Márquez logró 29 victorias en circuitos antihorarios, un 69%. Un porcentaje que baja a más de la mitad en los circuitos que giran a la derecha (29,3%).

La lesión en el brazo que sufrió en 2020 y que puso en jaque su trayectoria, subrayó todavía más la influencia en su pilotaje de ese flanco izquierdo, como quedó demostrado en los grandes premios de Alemania y de Estados Unidos de 2021, donde se impuso a pesar de la grave limitación física que arrastraba.

En 2024, tras dejar Honda para subirse a la Ducati de Gresini, su primer triunfo llegó en Aragón, otro de sus feudos preferidos. Ya en el equipo oficial Ducati, en 2025, Márquez aplastó a sus rivales y volvió a coronarse seis años después, ganando en todo tipo de trazados, hasta que se cayó en Indonesia, donde volvió a hacerse daño en su maltrecho hombro derecho.

Cambios en la rutina

Tras una primera operación, días después de la caída en Mandalika, Márquez empezó la temporada 2026 sin la energía ni la fuerza que le había llevado a su noveno título. Eso le obligó de nuevo a pasar por el quirófano.

Sin embargo, la lesión en el hombro y el proceso para volver a ser competitivo le han llevado a reinventarse. El de Cervera ha aplicado cambios en sus rutinas de recuperación y de gestión de la energía durante los fines de semana de carreras.

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En la parrilla de salida se tira al suelo para realizar cinco flexiones, pegado a su moto, porque, dice, así activa la zona más perjudicada por todas las lesiones que acumula. También, desde hace ya tiempo, limita tanto como puede los eventos fuera de los circuitos y ahorra esfuerzos en las celebraciones de los sábados.

Encima de la moto, este Márquez también es un animal distinto. "Este año, Marc ha sido un poco menos agresivo porque no tiene la fuerza de antes para dar todas las vueltas que daba en los entrenamientos", explica Marco Rigamonti, ingeniero del #93, en una charla mantenida con Motorsport.com. "También ha tratado de configurar la moto para un estilo de pilotaje menos físico, lo que le permite competir a este nivel sin sufrir una crisis de energía", añade el italiano.

Adaptar el estilo de pilotaje

Haber modulado su intensidad ha dado, como resultado, a un corredor más preciso cuando llega el momento de atacar las curvas. Eso le ha permitido, datos en mano, igualarse con rivales que, en el pasado, trazaban los virajes a la derecha más rápido que él. "Ha sido más una adaptación que una rehabilitación. Conduzco de una forma distinta, pero sigo siendo capaz de ir deprisa", explicaba el de Ducati, en Sepang.

"Es curioso, pero los datos reflejan que, al compararme con los demás, me van peor las curvas a la izquierda, que a la derecha", expuso, tras salir de Malasia con 34 de los 37 puntos que se pusieron en juego, en un escenario en el que no ganaba desde 2018, y que presenta la mitad de las curvas a la izquierda (cinco) que la derecha (diez).

"Los datos lo confirman: no sé el motivo, pero en las curvas a la izquierda no tengo el mismo control que tenía antes, mientras que en las que son a la derecha, ahora voy mejor", certificó, en referencia a las citas recientes.

Cuando se le pide que localice el detonante de esa metamorfosis en su pilotaje, el multicampeón coincide plenamente con Rigamonti: "No puedo ser tan explosivo como antes. Si quería luchar por este Mundial, tenía que ser más tranquilo y calculador, menos impulsivo. En la segunda mitad de la temporada logré controlar mis instintos, algo que siempre fue mi punto débil", admite el ya diez veces campeón del mundo.

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