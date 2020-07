Viñales: “Los resultados dirán quién es el número 1 en Yamaha”

La decisión de Yamaha de renovar a Maverick Viñales y fichar a Fabio Quartararo para el equipo oficial de 2021, dejando fuera de la formación de fábrica a Valentino Rossi, apuntan a que el español se ha convertido en el piloto número 1 para la casa de Iwata.

En su nuevo rol, Viñales ha liderado el desarrollo de la M1 con la que competirán él, Rossi y también Fabio, éste último en el equipo Petronas.

Una moto que aún no ha debutado en competición, pero de la que Maverick se siente, a priori, satisfecho.

“La moto es competitiva y tiene mucho potencial, pero tenemos mucho trabajo por hacer con respecto al chasis y la configuración. Mientras tanto, en Japón han estado trabajando duro en la electrónica, especialmente para los inicios de carrera y en la entrada de las curvas”, explica Viñales en una conversación con cycleworld.com.

El corredor de Roses ha pasado toda la cuarentena en Andorra y tras la apertura de fronteras ha podido entrenar en algunos circuitos, tanto de asfalto como de tierra, preparándose para una temporada atípica, con solo 13 carreras confirmadas y con muy poco descanso.

“Este año no te permite errores, será una pelea difícil, y el equilibrio será clave. Por un lado, debemos tener cuidado en las sesiones libres y no dar el 100 por ciento, para evitar el riesgo de una lesión. Pero en carrera tendremos que atacar desde el primer fin de semana. Con menos carreras no habrá tiempo que perder, por lo que probablemente tendremos que tomar más riesgos desde el primer momento”.

2017 y 2018 fueron años muy difíciles para Yamaha, pero la irrupción el pasado curso de un joven debutante como Fabio Quartararo en el equipo satélite, fue como una sacudida al proyecto.

“El año pasado fui muy fuerte al inicio de la temporada, teníamos el potencial, pero nos penalizaba no poder arrancar bien en las carreras. Además, en un equipo de fábrica existen muchos otros factores a considerar durante el fin de semana de carrera, por lo que el resultado puede ser engañoso. Por el contrario, el equipo de Fabio no tocó la moto, no cambiaron nada. Esa fue la clave y aprendimos de ello”, explica Mack.

Otro factor importante para Viñales fue que en 2019 cambió su jefe de mecánicos y parte de su equipo más cercano. Fue la confianza de Yamaha y la posibilidad de mantener unido ese grupo lo que le llevó a desestimar una oferta de Ducati.

“En 2019 había construido un equipo fuerte a mi alrededor, lo que me ayudó mucho, por lo que me fue difícil cambiar. Necesitaba sentir el pleno apoyo del equipo detrás de mí. Estoy muy seguro de mi decisión”.

Con tres M1 idénticas en la parrilla, la competencia dentro de Yamaha va a ser feroz este 2020.

“Para mí es muy importante ser la primera Yamaha en la línea de meta”, advierte, antes de valorar a sus rivales directos: Rossi y Quartararo.

“No los veo como un peligro, sino como una motivación extra para ir más rápido. Tener un piloto rápido como Valentino en el garaje y el próximo año a Quartararo, nos ayudará a desarrollar aún más la M1”.

Por último, Maverick reflexiona sobre su nuevo papel de piloto número 1 para la fábrica de Iwata.

“Me siento confiado pero tranquilo. Me siento preparado pero también consciente de que no hay un piloto número uno en Yamaha; solo los resultados al final del año dirán quién es el número 1”.

Y espera reforzar su progresión como piloto basándose en la estabilidad.

“Cada año damos un paso adelante y ahora me siento aún más fuerte. Buscaba estabilidad y la he encontrado. En el pasado, cambiaba de equipo con bastante frecuencia y eso no me dio sensación de estabilidad o de tener un equipo detrás de mí. Fue importante fortalecer ese sentimiento de grupo para poder sentirme totalmente apoyado y pensar solo en pilotar”, cierra el catalán.