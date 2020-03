Viñales: “El wild card de Lorenzo es una táctica de Yamaha”

El piloto de Yamaha completó una pretemporada de impresión, lo que le colocó como el gran referente de cara a la carrera de inauguración del curso, en Qatar.

Sin embargo, la suspensión de la carrera de MotoGP en Losail y los siguientes aplazamientos de Tailandia y ahora Austin, dejan un poco en el aire saber con seguridad cuándo se disputará la primera carrera, teóricamente fijada para el 19 de abril en Argentina.

Maverick Viñales no quiere perder de vista su objetivo, y lejos de decaer su ánimo quiere ver esta dilatación como una oportunidad de prepararse aún mejor.

“Puedo prepararme mejor para este año, el plan va a ser seguir con los entrenamientos y apretando con la misma intensidad hasta que arranque la temporada”, explica Maverick en una entrevista al programa CopeGP de la Cadena Cope.

Después de dos años muy complicados para Yamaha, la pretemporada 2020 y, sobre todo, el estado de forma del español le colocaban el cartel de ser uno de los claros favoritos a discutirle el título a Marc Márquez, una etiqueta que a Viñales le crea presión.

“Es una motivación impresionante, así que este año iremos con todo y más. Por su puesto, no queda otra”.

Un punto importante para Maverick este año fue la decisión de Yamaha de renovarle para 2021 y 2022, dejando fuera del equipo oficial para ese periodo a Valentino Rossi, lo que deja claras las preferencia de futuro del fabricante.

“Sinceramente estoy muy contento y súper agradecido a Yamaha por la oportunidad, tengo tres años para luchar por el Mundial y lo que puedo sentir de la fábrica es la importancia que tiene para ellos todo esto, eso es lo que me lleva a luchar al máximo para perseguir ser los número uno. Me hubiera encantado que Valentino siguiera, he aprendido mucho a su lado, siempre le estaré agradecido”, reflexionaba Mack.

Táctica de Yamaha

Durante la entrevista, surgió también el regreso de Jorge Lorenzo a Yamaha y el anuncio de su presencia en el Gran Premio de Catalunya como wild card.

“Al final yo creo que es una táctica de Yamaha para probar piezas nuevas en carrera, que es muy importante. Creo que los tiros van por ahí, probar piezas nuevas y saber si funcionan en carrera para poder utilizarlas nosotros –los oficiales– en la segunda mitad de la temporada. Así que en Montmeló será importante ver cómo funciona Lorenzo con la nueva moto, la que llevamos nosotros ahora”, sorprendió Viñales.

A diferencia de otros pilotos, el de Roses no ve mal que Lorenzo vuelva a las pistas solo unos meses después de su retirada.

“Ha dado vueltas con la moto, así que si se siente bien, en forma y preparado para la carrera, por qué no, es muy divertido correr, es una pasada, si tiene la oportunidad, adelante”, zanja el catalán.