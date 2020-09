Viñales: "El campeonato va a estar abierto hasta las últimas carreras"

El piloto de Yamaha no conseguía una victoria desde que ganó en Malasia el pasado mes de noviembre, y con la de Misano se convirtió en el sexto ganador diferente de la temporada 2020 en los siete grandes premios que se llevan disputados.

El Gran Premio de Emilia Romagna dejó a los cuatro primeros del campeonato separados por solo cuatro puntos, mientras que el octavo, Miguel Oliveira, está a 25 puntos de Andrea Dovizioso.

Eso significa que cualquiera de los ocho primeros de la clasificación actual podría salir líder de Barcelona, lo que habla del elevado número alternativas que hay en el campeonato. Según Viñales, esto se mantendrá así hasta el final de la temporada.

"El campeonato sigue estando abierto y lo estará hasta las dos últimas carreras", dijo Viñales durante la rueda de prensa del Gran Premio de Catalunya. "Trataremos de ser constantes, eso es importante, y vamos a tratar de forjar un buen fin de semana. Barcelona es un circuito en el que debemos tratar de sacar todo el potencial, de la lista de los que quedan hasta el final es de los que más me gustan".

En un campeonato tan igualado, quien cometa menos errores puede llevarse el gato al agua.

"La constancia será lo más importante. Hasta las últimas carreras no sabremos qué deparará el campeonato. Debemos sacar lo máximo de la moto, aprovechar la vuelta lanzada y las virtudes que tiene la Yamaha".

El piloto de Roses consiguió su tercera victoria con Yamaha partiendo desde la pole, un factor crucial a tenor de las dificultades que está presentando la M1 para adelantar.

"Nuestra gran prioridad es comenzar siempre en primera fila. Si te puedes escapar y liderar es lo mejor. En la pasada carrera creo que hubiera alcanzado a Pecco, pero no sé si lo hubiera podido adelantar porque esa es nuestra gran dificultad. Hemos hecho algunos cambios y eso me permitió pasar a Miller en la primera vuelta. Ahora sé en qué punto estamos, pero si no tienes ventaja es complicado adelantar para nosotros. Aquí hay que trabajar para poder adelantar en los dos primeros sectores para poder hace una buena carrera", apunta.

El Circuit de Barcelona es uno de los trazados más exigentes con los frenos y después de lo que pasó en el Gran Premio de Austria, en el box del #12 deberán andar con atención.

“Después del gran desastre de Austria aprendimos y pusimos los nuevos elementos en la moto. "Creo que esto no nos va a suponer ningún problema”.

Yamaha está trabajando en algunas novedades y Fabio Quartararo ha pedido llevar el setting de electrónica nuevo. Sin embargo, Viñales cree que tienen otras necesidades.

“No lo sé, no hemos hablado de electrónica. Tenemos el punto débil de la velocidad punta y en los primeros 50 metros de las curvas lentas. Lo sabemos y trataremos de abordarlo. Aquí tenemos una recta muy larga y se entra desde una curva rápida. Esto es muy positivo, con lo que hay que buscar la mejor combinación”, zanjó.

