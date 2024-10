Viñales: "Me tiran a 300 kilómetros por hora y qué voy a hacer, ¿darle un beso?"

El piloto de Aprilia había clasificado tercero en parrilla, pero no fue capaz de mantener la posición en la salida, perdiendo varias plazas hasta la octava plazas, que mantuvo durante cinco vueltas. Ahí, entre caídas y adelantamientos, Maverick Viñales empezó a remontar llegando al sexto puesto, por detrás de Marco Bezzecchi. Pero el italiano se defendió con uñas y dientes, pese a llevar una goma media trasera, hasta que se llegó a la vuelta 11, a dos del final de la sprint.

Viñales adelantó a Bezzecchi y apuró la frenada, pero el italiano perdió la referencia y no frenó donde tocaba, impactando brutalmente por detrás a la Aprilia de Mack. Ambos se fueron a la grava aunque, afortunadamente, sin excesivas consecuencias por lo que hubiera podido suceder.

Según un parte médico del equipo Aprilia, Maverick "tras la caída ha sido visitado inmediatamente por el personal del centro médico. El informe del personal médico y del médico de Aprilia racing Lifenet Healthcare se refiere a contusiones múltiples sin fracturas. El piloto está consciente sin ningún signo neurológico; se ha de decidir si se realiza una ecografía de la parte superior del brazo, según las condiciones", apunta.

Por su parte, tras salir de la clínica del circuito, Maverick explicaba sus sentimientos.

"Cuando me he caído he notado un calambre y luego no sentía la mano; por eso me he asustado un poco", reveló el corredor español.

"Bezzecchi habrá malentendido el punto de frenada. Hemos hablado y me ha dicho que vendrá a hablar conmigo después; a ver qué me dice", siguió explicando.

Tras la caída, con Bezzecchi en el suelo sin moverse, Maverick hizo una peineta, lo que algunos le recriminaron.

"Me tiran a 300 kilómetros por hora y qué voy a hacer, ¿darle un beso? En casa habría hecho otra cosa", trató de zanjar el asunto.

Una vez más Viñales no pudo plasmar su buen pilotaje con un resultado positivo, esta vez, y no es la primera, falló en la salida y las primeras vueltas.

"Yo estoy llevando la moto al límite, incluso por encima. El problema es que me pasan frenando. He intentado pasar a Marc Márquez y me he tenido que abrir e ir largo", dijo apenado, sobre todo porque "hoy me veía para pelear por el podio".

"Mañana voy a intentarlo, pero veremos el desgaste de la goma", zanjó el dolorido corredor catalán.

De momento se sigue a la espera de si hay algún tipo de sanción fruto de la acción. El Panel de Comisarios aplazó al domingo por la mañana una reunión con Bezzecchi debido a su condición física hoy.