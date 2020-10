Viñales: “Cuando yo estaba, la Suzuki sí hacía una vuelta rápida”

Aunque no lideró la jornada, Maverick Viñales se mostró como el piloto más consistente en la primera jornada del Gran Premio de Francia de MotoGP, celebrada en mojado por la mañana y en condiciones mixtas por la tarde.

Un escenario que, visto su desempeño, podría favorecerle si se mantiene el domingo.

“Un domingo de carrera con las condiciones que hemos tenido hoy es complicado para todos. Te puede salir muy bien o muy mal. Prefiero carrera en seco, igualdad para todos. Pero lo importante es que me he encontrado muy bien. Antes estas eran unas condiciones que me costaban mucho y no tenía buenas sensaciones, pero últimamente me encuentro muy bien en agua, estoy siempre entre los cinco primeros y esta primera jornada de trabajo en Le Mans me ha dejado un buen sabor de boca. Además, la moto ha funcionado muy bien, creo que vamos por el sitio”, valoró Maverick tras la primera jornada.

El jueves se supo que cinco ingenieros de Yamaha, entre ellos el líder del proyecto MotoGP, no han podido viajar a Le Mans al autoconfinarse por un positivo por COVID.

Una situación que, en condiciones normales, puede ser un hándicap para Maverick.

“Es muy diferente que no estén aquí físicamente viéndote cómo te expresas, pero al final escuchan todos los comentarios y pueden ver la telemetría. De todas manera, ha venido personal desde Italia para ayudarnos y este fin de semana lo podemos sacar adelante sin problemas, por su puesto”.

Viñales protagonizó un incidente durante el entrenamiento con Joan Mir, al salirse de pista y encontrarse con el de Suzuki al volver a entrar.

“Cuando me he reincorporado había hierba mojada y no podía tumbar la moto. He entrado de la forma más segura ya que si me caigo ahí en la hierba se hubiera podido liar bastante grande. He intentado no molestar, creo que había espacio. Al final era mitad de entrenamiento, no creo que tampoco sea nada del otro mundo”, dijo.

En ese momento, Mir y Maverick rodaron algunas vueltas juntos.

“He podido ir detrás de él, es una moto que gira muy bien, con mucha confianza con el tren delantero. Ellos pueden tumbar muy rápido y nosotros debemos hacerlo con más suavidad. Esa es la gran diferencia entre la Yamaha y la Suzuki”.

Precisamente Mir y la Suzuki son uno de los principales rivales de Viñales y Yamaha en la lucha por el título. La gran desventaja, hasta ahora, para los pilotos de la marca de Hamamatsu es la clasificación, ya que no logran los sábados colocarse en las primeras filas de parrilla.

Sin embargo, Viñales, que corrió con Suzuki dos años, sí logró hasta seis primeras filas, una en 2015, su año de rookie, y cinco en 2016, su segundo año en la marca.

“Me acuerdo que con la Suzuki a una vuelta yo era rápido. En el segundo año, de mitad para adelante estaba siempre en las primeras filas. Me acuerdo que hice tres o cuatro seguidas y me encontraba bien en esa situación. Al final, hacer una vuelta depende de muchas cosas, saber el límite de las gomas… ahora no sé cómo funciona la moto, pero antes tenías que pilotar muy agresivo. Al final, a una vuelta tienes que cerrar los ojos y dar el máximo”, aconsejó el catalan.

Las fotos de Maverick Viñales en el GP de Francia