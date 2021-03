El primer entrenamiento de la temporada vivió unos instantes como poco curiosos. Cuando se apagó el semáforo rojo del pit lane de Losail, los pilotos empezaron a salir de sus garajes enfilando la desembocadura de la calle de boxes. Al final, el asfalto se amplía hacia el lado derecho, donde están los coches médicos y el del director de carrera. En esa zona Maverick Viñales paró su Yamaha y realizó un ensayo de salida. La operación la repitió varias veces durante la jornada.

“Es nuestra única oportunidad, hacer una salida perfecta y llegar delante a la primera curva. Las Ducati son muy fuertes y con una recta tan larga no diré que es imposible, pero casi. Al final del entrenamiento he podido ensayar una salida junto a uno de ellos y he flipado con la diferencia que me ha sacado”, explicaba Viñales este viernes en Qatar.

“Estamos probando muchas cosas, ajustando el dispositivo de salida, el embrague, también probamos con diversas durezas en los muelles para ver si logramos ser más rápidos en el momento de salir”, argumentaba el corredor.

Para el de Yamaha, que acabó sexto (1:53.639) en la hoja de tiempos, a dos décimas y media de la referencia marcada por Jack Miller (1:53.387), los primeros libres del fin de semana de Qatar han confirmado lo que ya se vio en los test.

“Yo creo que sí, la pista va a ir a mejor y nosotros vamos a mejorar con ella, las Ducati son muy rápidas y en carrera lo serán igual, hay que encontrar un buen balance en la moto”, argumentaba.

La diferencia es que ahora las MotoGP salen a pista tras las Moto2 y el asfalto está engomado con las Dunlop de la clase media.

“Sí, hay mucho menos agarre que en el test, lo notamos una barbaridad, pero los tiempos están ahí, no me lo esperaba, algunos rivales han salido con neumático blando, la goma es muy diferente, puedo hacer una vuelta mucho mejor”.

Algo de lo que se quejaba Mack en los test era lo difícil que era plantearse los adelantamientos.

“Va a ser difícil poder adelantar, perdemos mucho en la recta de meta y luego estamos persiguiendo todo el circuito, vamos a buscar la manera, en el sector 3 veo algún punto en que puedo hacerlo, no va a ser una carrera fácil”, advierte, sin embargo.

El punto clave para el de Yamaha es la salida, uno de los hándicaps del pasado año y que está tratando de mejorar.

“Las salidas son más o menos igual que el año pasado, son lentas. Ese es el único momento donde puedo tener una oportunidad, si te quedas detrás de una Ducati o se hace un grupo grande, va a ser imposible. Estamos lejos de donde queremos estar en este tema”.

“En la Q2 tenemos opciones, hay que aprovechar que la moto es buena a una vuelta, pero hay que encontrar algo para mejorar la salida”, repetía el español.

“Al final las Ducati estarán ahí, me he sentido bien, no perfecto, no al máximo, pero bien, el circuito ha cambiado un poco pero los tiempos son buenos, sin tener un gran feeling estoy a 0,2 y cometiendo un error en el T4, hay que lucharlo en la Q2, hay que poner un ritmo muy rápido y apretar mucho, nuestro objetivo es salir delante y apretar a tope, es la estrategia que tenemos que utilizar en carrera”, zanjaba el chico de la Costa Brava.

Las fotos de Maverick Viñales en el Circuito de Losail

