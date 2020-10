Viñales: “No quiero ni pensar en la salida… estoy rodeado”

Viñales llegó el jueves a Le Mans con un objetivo bien claro en su mente: clasificar en primera fila de la parrilla de salida para la carrera del domingo en el Gran Premio de Francia de MotoGP o, como máximo, desde la segunda.

En parte, el de Yamaha logró su objetivo, ya que saldrá quinto, en mitad de la segunda fila. El problema es la cantidad de pilotos de Ducati y KTM, motos muy rápidas de parado, que salen por delante y detrás del catalán.

La parrilla completa:

“Prefiero no pensar, estoy rodeado de las motos que salen mejor”, dijo el corredor este sábado por la tarde en Le Mans.

“Vamos a mirar las cosas en positivo, trataremos de salir fuerte y pasar lo más rápido posible para estar con los de delante. Cuando clasificas mal, la salida es un problema. Hay que prepararse bien la salida para llegar delante en las dos primeras curvas”, explicó Mack sobre sus intenciones.

Sin embargo, Viñales no tuvo buenas sensaciones durante la jornada del sábado y eso condiciona aún más sus posibilidades.

Crónica de la clasificación del GP de Francia:

“La moto se mueve mucho y con poco agarre es difícil. Vamos a intentar mañana por la mañana dar un salto adelante y conseguir una mejor puesta a punto”.

“Esperaba mucho más de Le Mans. No tenía buenas sensaciones, poco agarre con la moto tumbado, así que intentaremos mejorar mañana. Ayer no estábamos apretando por la lluvia, y hoy hemos ido fuerte y las condiciones han sido difíciles para nosotros”.

“No sé que va a marcar la diferencia, salida complicada en medio de Ducati y KTM, el objetivo era la primera fila”, admitió.

“Las sensaciones son bastante malas sobre la moto, no puedo ir fino, no funcionamos bien ni puedo ir por el sitio, estoy enfadado”, dijo para justificar un gesto lanzando el brazo al aire cuando salió del box en la Q2.

Uno de los problemas que siempre ha señalado Maverick, es que tras entrenar después de las Moto3 todo el fin de semana, las carreras son tras las Moto2. Este domingo, con la carrera a la una de la tarde, se correrá tras las motos pequeñas.

“El feeling no es el mejor, así que no sé si va a ser bueno o no para nosotros”, zanjó bastante desanimado el de Roses.

