Yamaha presentó este lunes su nueva alineación para la temporada 2021 de MotoGP, en la que Maverick Viñales y Fabio Qaurtararo se convertirán en los pilotos oficiales de fábrica.

Tras la presentación, los responsables del equipo aseguraron que se iban a volcar completamente, este año, en el corredor español, que tras la marcha de Valentino Rossi al equipo Petronas se queda, supuestamente, como punta de lanza del proyecto.

Cinco años ha tardado Yamaha en entregarle el proyecto, le apuntaron a Viñales, que ofreció una rueda de prensa virtual este mismo lunes.

“Paso a paso. Los dos primeros años fueron difíciles. Empezamos muy bien, luego se fue complicando todo. Se hicieron cambios en el equipo que mejoraron mucho las cosas, pero queda mucho camino por recorrer. Hay que seguir trabajando con la mentalidad de ser todos uno, no solo en mi parte del box. Todo el equipo tiene que volcarse si queremos ganar el título. Lo vemos en Suzuki, todos van a una. En Yamaha lo entienden bien, saben lo que pasa dentro del equipo y da igual lo que hayan tardado. Lo importante es hacerlo, la velocidad está y hay que hacer que la moto funcione en todas las condiciones. El año pasado, cuando la moto estaba bien, era un espectáculo”, comentó Viñales.

“Hay mucha motivación, muchas ganas de ganar porque sabemos lo que somos capaces de hacer. Hay que ponerlo todo en el mismo saco e ir a una. Los otros años solo iba con el mono de piloto y si algo iba mal era cosa del equipo. Ahora, cuando me quite el mono debo seguir siendo parte de Yamaha. Cuando acaba el entrenamiento debo ser un técnico más de Yamaha y me lo tomo como algo personal. Ahora voy a ir a por todas, lo llevo dentro y a mí mismo no me puedo fallar”, dijo.

El corredor destacó durante su intervención la importancia de centrarse en los detalles.

“Cuando hablamos con Yamaha el año pasado, no tuvimos oportunidad de probar muchas cosas. Nos dieron un motor decidido de antemano y no pudimos volver atrás. Lo que pido es tener un poco más de libertad de decisión, poder decir 'esto no' e irnos atrás. Al final, cuando tienes una cosa ya impuesta de antemano no tienes margen de maniobra. Lo hemos intentado muchos años, pero la unión del equipo es importante. Es muy importante trabajar en los detalles, estar tranquilo y poder expresarte bien”.

“El año pasado se decidió ir directamente con el motor de 2020, sin poder elegir el de 2019. Tenemos que tener poder de maniobra en ese tipo de decisiones”, insistió.

La consistencia es otra de las palabras más utilizadas por el corredor catalán.

“Los resultados fueron muy irregulares el año pasado. Un día eras el primero y al otro el décimo, y eso es lo difícil de Yamaha. Te cambian de circuito y es como si te cambiaran la moto. Necesitamos consistencia y saber que la moto va bien en todos los circuitos. Si lo logramos estaremos delante seguro, tener la oportunidad de estar en el podio o luchar por la carrera en todos los circuitos”.

En 2020, Petronas logró seis victorias por solo una del equipo oficial Yamaha. Recuperar la jerarquía es obligatorio para los pilotos oficiales.

“Eso se lo tienes que preguntar a Yamaha. Parece extraño, pero Petronas iba con una moto muy diferente. Al final del año no pudimos dar más. Es extraño, pero lo importante es que todos los pilotos de Yamaha vayamos a una y al final da igual qué piloto de los cuatro gane”.

Para Yamaha el título debe ser el objetivo, no hay otra.

“Ahora mismo el objetivo es llegar a Qatar y probarlo todo, hacer un buen planning y salir del test con las cosas claras”, atajó.

Viñales quiso lanzar un mensaje de cambio de mentalidad y de actitud.

“Cuando las cosas no van me tengo que sacar el mono, ponerme en el sitio de los técnicos y de Yamaha. No estar negativo y decir que la moto no funciona. Lo importante es sumar, sumar y sumar, que Yamaha gane. Veo lo que trabajan y se esfuerzan. Me han dejado hacer mi equipo. Veo que ellos quieren sumar y me tengo que esforzar y trabajar”.

Durante la presentación, Viñales señaló a Jack Miller, nuevo piloto oficial de Ducati, como rival a batir.

“Miller viene mejorando mucho durante los últimos dos años, está en un equipo oficial, la moto va bien. Yo es al que veo que puede estar más fuerte, sobre en todo en Qatar, en circuitos con rectas largas. Es muy complicado saber quién puede ser el gran rival sin habernos subido a la moto. Joan Mir parte como el favorito, como líder y hay que ir a por él”, matizó en referencia al campeón de 2020.

“Mir parte como favorito, como número uno, está en la punta de la lanza y hay que ir a por él. Pero Miller va a ser fuerte, también en Yamaha va a haber pilotos que van a ser muy fuertes”.

“De momento no soy Rossi”

A modo de anécdota, en 2021 Viñales pasará a ocupar el lado derecho del box en Yamaha, el que ha ocupado siempre Rossi, mientras que Fabio Quartararo se situará en el izquierdo, el que ha usado Mack los cuatro últimos años.

Con el paso de Valentino Rossi a Petronas, Maverick debe asumir el papel de líder en Yamaha y le apuntaron cómo valoraba ser el ‘nuevo Rossi’ en el box.

“De momento no soy Rossi, necesito muchos títulos para ser Valentino. Así que de momento, no. Sé cuál es mi papel y el peso que tengo ahora en Yamaha y voy a intentar devolver toda la confianza que me han dado. Por eso creo que es una temporada importante para mí en todos los sentidos.

“Rossi no se ha marchado. Está con otros colores y sigue siendo piloto oficial. Por su puesto tendrá el mismo peso en Yamaha. La incorporación de Fabio es positiva, puede aportar muchas cosas, pero al final somos un equipo. Es mi tercer año con Esteban (García, su jefe de mecánicos) y vamos a conseguirlo. Tenemos que hacerlo. El objetivo es que Yamaha sea campeona y hay que empezar la casa por los cimientos”.

Y por lo que se refiere al lesionado Marc Márquez, Maverick espera que vuelva tan fuerte como siempre.

“Ojalá Marc vuelva y lo haga a tope, al final es uno de los favoritos y una referencia. Sería positivo que volviera”.

“Está claro que queremos que estén todos, los mejores. Es superpositivo que Marc se recupere, esté fuerte y lo podamos ver en Qatar”, zanjó el chico de la Costa Brava quien, por cierto, confirmó que ha contraído matrimonio recientemente.

Así es la Yamaha M1 de Maverick Viñales