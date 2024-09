Viñales: "Por respeto ya no traigo a la familia a las carreras; los mecánicos no traen a sus hijos"

El fin de semana del Gran Premio de San Marino, celebrado hace dos semanas, fue un desastre para Maverick Viñales, que solo pudo acabar 11º la sprint del sábado en seco, y 16º la carrera del domingo, en condiciones de flag to flag.

Tras una jornada de test al día siguiente, el español espero tener argumentos para un avance.

"La expectativa de salir a mejorar el resultado del anterior gran premio, las sensaciones sobre todo, tener un poco de estabilidad, no podíamos hacer dos vueltas iguales y eso es lo que buscamos, más constancia. Eso nos llevará a un nivel superior", introdujo el piloto de Aprilia.

"En el test nos concentramos solo y para la frenada, ese fue el foco. Se entendieron muchas cosas, cómo resolverlas, ir probando durante el fin de semana y las próximas carreras. Es algo común en Aprilia, las cuatro motos se comportan parecido. El problema es que hay momento impredecibles durante una vuelta y eso hace difícil fluir. Cuando no paras la moto en el sitio ya todo lo demás no viene bien, no está el paso por curva, la aceleración no está... es muy importante concentrarse en parar bien la moto", señaló el catalán.

"Depende de la manera en que frenas la moto actúa de una manera o de otra y eso no puede ser, porque en función de lo que haces en cada momento frenas de una manera o de otra. Hay que ser constante y que el freno siempre trabaje igual, o al menos parecido".

Viajar con la familia no es profesional

El de este fin de semana es el primer gran premio de tres consecutivos y una serie de seis en siete semanas, un momento de la temporada que para algunos pilotos es el mejor del año, y para otros el peor. Para Maverick hay una clave para afrontar con garantías esta fase de la temporada.

"La clave es descansar bien, dormir bien es muy importante. Coger bien el 'jet lag' (desfase horario), comer bien y descansar, básicamente es lo más importante", señala.

Maverick es padre de dos niñas y pese a su juventud es muy familiar y para él los suyos son lo primero, pese a ello va a afrontar esta parte final del curso solo.

"Desde hace tiempo, el año pasado o el anterior, ya decidí que aquí (el paddock) es complicado traer a la familia. Debemos afrontar que esto es un trabajo y hay que cogerlo con esa seriedad. Está bien, pueden venir a alguna carrera, no te digo que no. Por ejemplo, nosotros hemos cogido el habito de que vengan a la carrera de Austria y después quedarnos unos días de vacaciones", explica el de Aprilia.

"Pero por norma general la familia no va a venir a las carreras, pero no porque no quiera, pienso que lo que estamos haciendo es una cosa muy seria y se necesita, sobre todo, por parte del equipo, mostrar ese respeto. Los mecánicos no traen aquí a su familia o a sus hijos, en ese sentido creo que hay que ser serio", zanja el chico de la Costa Brava.