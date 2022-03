Viñales esperaba "estar delante, no 19º" en la parrilla de Qatar

Cargar el reproductor de audio

Viñales ganó el GP de Qatar en 2021 con Yamaha, algo que ya había hecho en 2017 y también en su etapa en Moto3, en 2012.

Después de una sólida pretemporada con la Aprilia 2022, Viñales lleva todo el fin de semana de Losail sin encontrar el mejor ritmo, y no pudo pasar del 19º puesto en parrilla, mientras que su compañero de equipo Aleix Espargaró fue quinto, con casi un segundo de ventaja.

Cuando Motorsport.com le preguntó si esperaba que el fin de semana de Qatar fuera tan difícil como hasta ahora, Viñales admitió que no, pero que "no puede empezar a llorar".

"Sinceramente, no me lo esperaba", dijo. "Sin duda, no me lo esperaba, sinceramente, esperaba estar delante y ser mucho más rápido".

"Pero es lo que tenemos ahora mismo, así que no podemos hacer nada. No podemos empezar a llorar, tenemos que empezar a trabajar, es lo que estamos haciendo".

"Este sábado probamos cosas que funcionaban en el ritmo en tandas largas pero no en vuelta rápida. Así que el domingo probaremos otras cosas, pero tenemos que seguir intentándolo hasta que encontremos una buena puesta a punto para nosotros".

Ampliando los problemas que llevaron a su difícil clasificación, Viñales dice que todavía tiene problemas con la parte delantera de la Aprilia RS-GP 2022.

El de Roses (Girona) dice que el problema es "aún más grande" que en los test de pretemporada y que encontrar una solución se complica por la falta de tiempo disponible en pista durante un fin de semana de carrera.

"Sinceramente, en los test estaba sufriendo mucho con la parte delantera", añadió. "Y aquí es aún más grande, así que mi problema viene de delante".

"Pierdo la delantera todo el tiempo y no puedo apretar, especialmente con neumáticos nuevos. Con neumáticos usados mejora mucho, pero con neumáticos nuevos tengo muchos problemas".

"Tenemos que probar, y en un fin de semana de carrera no puedes probar en todas las tandas, solo tienes 40 minutos. Así que, al final, no podemos cambiar demasiado", concluyó Maverick Viñales.

Espargaró cree que su vuelta en clasificación fue "perfecta" y confía en su moto para la carrera.

"Estoy feliz, tengo confianza en mí mismo", comentó. "El sábado por la mañana quizás me arriesgué demasiado porque decidí trabajar para la carrera y no poner un neumático blando [para buscar un buen tiempo] y estaba al límite de un error porque debido a los problemas que tuve en vuelta rápida el viernes, estaba en una zona un poco de crisis".

"Por lo tanto, casi no puedo clasificarme entre los 10 primeros. Hice un buen trabajo preparando la moto para la carrera, hice 23, 24 vueltas con el neumático trasero de carrera también en la FP4, así que estoy feliz".

"Luego, en la clasificación, lo logré todo, di dos vueltas consecutivas en 1:53 bajo, que es ir bastante rápido. Sinceramente creo que era muy difícil ser más competitivo de lo que fui".

"No es frecuente que con una moto competitiva sientas que estabas muy cerca del límite de la moto. Y yo sentí que usé cada centímetro de la moto o de la pista, hice una vuelta perfecta".