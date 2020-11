Era la primera vez que el de Roses (Girona) se veía obligado a arrancar desde el carril de los talleres tras descorchar el sexto motor del curso, y la experiencia no le fue demasiado bien: terminó el penúltimo, a 25 segundos de Joan Mir, el ganador, y solo por delante de Fabio Quartararo, que se fue al suelo en la primera vuelta de la carrera para rematar un fin de semana funesto para la marca de los diapasones: el mejor colocado de sus pilotos fue Franco Morbidelli, que cruzó la meta el undécimo, a 17 segundos del vencedor, mientras que Valentino Rossi se vio obligado a retirarse en el quinto giro después de que su M1 se quedara completamente seca.

“En las primeras diez vueltas fui muy lento", admitió Viñales.

Por todo ello, el Maverick no puede hacer otra cosa que rogar a los ingenieros de Yamaha una reacción en el diseño del prototipo del curso que viene. Unos cambios, eso sí, condicionados por el reglamento que deja bien claro que el motor no puede tocarse, y es precisamente ese elemento uno de los que trae de cabeza a Viñales y compañía.

El catalán figura ahora el cuarto en la tabla general, a 41 puntos del líder (Mir) y cuatro por detrás de Quartararo y Rins, que están empatados. Para el #12, el título es una utopía porque para llevárselo debería producirse una hecatombe masiva que afectara a los tres rivales que tiene por delante.

“Mir tiene que cometer un error y nosotros ganar una carrera y terminar segundos la otra. Nuestro problema no es el Mundial, sino que estamos muy lejos”, soltó Viñales cuando se le preguntó por sus todavía reales opciones de adjudicarse el campeonato.

“La moto no da más de sí. No quiero decir nada mal dicho. El objetivo es ser la mejor Yamaha. Esta temporada Suzuki lo está haciendo muy bien y nosotros estamos perdiendo el Mundial”, resumió el español, que de nuevo las pasó canutas en un circuito sin nada de agarre por la lluvia que cayó durante la mayor parte del fin de semana.

“No sé qué va a pasar con la moto de 2021, no tenemos más información por parte de Yamaha. Hay que encontrar algo para que los neumáticos funcionen. No sé si trabajar con las suspensiones o qué. Pero cuando no hay adherencia vamos muy lentos”, zanjó Viñales.

