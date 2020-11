Viñales: “Para ir rápido aquí hay que cerrar los ojos”

El piloto de Yamaha llega a la última parada del calendario jugándose el subcampeonato. Viñales necesita recuperar 15 puntos a Franco Morbidelli y 11 a Alex Rins. El catalán ha sido de todos los involucrados en esa lucha el mejor clasificado en el arranque del Gran Premio de Portugal, segundo solo por detrás de Johann Zarco.

Viñales quiere cerrar una decepcionante temporada con un buen resultado tras no subir al podio en las últimas seis carreras, desde que ganó el Gran Premio de Emilia Romagna a mediados de septiembre.

"Queremos terminar la temporada de la mejor manera. No me sentía tan bien con la moto desde Misano. La moto es la misma, no hemos tocado absolutamente nada, así que es el estado de la pista, que nos ayuda. Ya hemos rodado rápido hasta con las gomas más duras, y eso significa que podemos ser competitivo", comentó Viñales.

El de Roses (Girona), que se fue de Valencia hace cinco días diciendo que estaban "en el caos", apunto al asfalto como causa de la mejora experimentada.

"El asfalto es completamente distinto al de Valencia, y tiene agarre. No es que tenga mucho agarre, pero sí tenemos tracción, y eso es lo que tenemos que analizar respecto de Valencia. Eso nos evita problemas como la derrapada en inclinación", indicó.

El Circuito de Portimao no ha dejado indiferente a nadie en su primera toma de contacto por los impresionantes desniveles, algo que convierte en ciegas algunas curvas.

"En este circuito para ir rápido hay que cerrar los ojos, porque hay curvas ciegas en las que no sabes dónde vas a ir a parar. La primera curva es muy difícil y es el punto en el que más me tengo que concentrar con vistas a mañana", remachó Viñales.

