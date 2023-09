Aprilia no tuvo su mejor fin de semana en el GP de San Marino. Después de la exhibición en el Circuit de Barcelona-Catalunya, con el doblete de victorias de Aleix Espargaró y el 1-2 en la carrera del domingo, la marca de Noale 'bajó a la tierra' en Italia, donde la RS-GP sufrió en condiciones de mucho agarre.

Aunque, a pesar de no ser un fin de semana del todo bueno, lo cierto es que la casa liderada por Massimo Rivola en MotoGP pudo sacar la cabeza gracias a Maverick Viñales. El piloto de Roses pudo firmar dos resultados decentes, sexto en la carrera al sprint y quinto en la larga del domingo, para reconfirmar el potencial de la moto, capaz de defenderse incluso en terrenos no favorables. Precisamente, en el test del lunes en Misano, Viñales, que no pudo contar con el nuevo chasis de fibra de carbono, quiso ahondar en esos problemas que tiene la moto con mucho 'grip' en pista. Al término de los entrenamientos, el catalán los valoró como positivos por el hecho de buscar soluciones a ese problema.

"Fue un día muy positivo para intentar entender cómo podemos mejorar cuando hay mucho agarre", comenzó. "Porque en Misano nos complicó un poco la vida. Veníamos de Montmeló con unas sensaciones muy, muy buenas. El viernes [en el GP de San Marino] tuvimos sensaciones brutales, pero luego ya no mejoramos".

"El agarre subió, la moto empezó a tener más problemas y la verdad es que nos costó. Hay que intentar entender la frenada y, cuando hay mucho agarre, cómo hacer que la moto gire", siguió.

De hecho, el propio piloto gerundense ya explicó los problemas el domingo, tras la carrera: "No hemos encontrado aún un buen balance en el setting cuando hay agarre, pero cuando no lo hay puedo frenar muy tarde, poner la moto dentro de la curva muy fácil... Y cuando hay mucho 'grip' en la rueda trasera pierdo un poco ese balance de la moto. Es como que tiene mucho más agarre la trasera que la delantera, y cuando quiero apretar me empuja adelante, y no puedo frenar la moto o girar. En clasificación creo que muchas veces me pasa eso, que de delante voy un poco fastidiado y no termino de ser preciso".

Además, Maverick también puso el acento en la actual política de Michelin. El de Girona criticó la búsqueda del fabricante francés de un compuesto más rápido mientras se ha introducido la nueva norma para limitar la presión de los neumáticos, de la cual él fue el primer piloto apercibido, en Montmeló.

"Si hemos puesto una norma para la seguridad, lo que no podemos buscar es un neumático más rápido. Tenemos que buscar una goma que sea más segura. Si el neumático es más rápido y más seguro, mejor. Debemos buscar un compuesto más seguro, que si algún día hay un problema que no se rompa. Que no ha pasado nunca, pero es lo que le preocupa a Michelin", explicó.

Sin embargo, en líneas generales, el #12 quiere sacar lo bueno de la moto que pilota en cada gran premio: "La moto está lista para estar cada fin de semana en el podio, sinceramente. Yo lo veo así. Si conseguimos sacar el 100 por 100 de ella, estamos ahí. Para luchar por el podio y quién sabe, hay carreras que va un poco mejor y podemos luchar por ganar, como en Barcelona o Silverstone. Y eso es lo que queremos, que sea constante. El domingo no fue de las mejores carreras, no pude pilotar a gusto e hice quinto, así que fue muy buena carrera".

Finalmente, Viñales también comentó el domingo qué espera del Gran Premio de India de dentro de dos fines de semana, una prueba en la que hay dudas sobre el trazado de Buddh: "Me preocupa cómo estará el circuito. Si estará sucio, si no estará sucio. Es lo que más me preocupa realmente. No por la seguridad, porque confío ciegamente en la gente que homologa el circuito. Pero me preocupa que nos pase como en Indonesia, que estaba súper sucio", finalizó.