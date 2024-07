Viñales: "Mi nivel es para pelear por las victorias"

Maverick Viñales logró, durante todo el fin de semana del Gran Premio de los Países Bajos, colocar su Yamaha entre la jauría de Ducati que dominaron todas las sesiones, sobre todo por parte de un Pecco Bagnaia inalcanzable.

El sábado, Maverick logró llegar al podio en la sprint, pero este domingo el tercer escalón de la tarima se puso cara, con la lucha de Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio y Enea Bastianini, que finalmente se llevó el gato al agua.

Además, Viñales se vio adelantado en la última vuelta por Márquez y Digia, y cuando le devolvió el adelantamiento al del VR46 pisó muy ligeramente en el interior de la curva de entrada a meta, igual que el año pasado Brad Binder (que perdió el podio), siendo sancionado con una posición en la meta y pasando de quinto al sexto puesto final.

"No hay nada que decir, he pisado y me han quitado la posición, la norma es así", no quiso entrar Mack en disquisiciones. "Es la última vuelta, ahí hay un sensor y ha pitado, tampoco pasa nada por perder una posición", trató de quitar hierro.

El enfado evidente de Mack no era por ese motivo, era porque no se ve respaldado mecánicamente con la Aprilia para luchar contra las Ducati.

"Hay un límite de la moto en cada vuelta. Toqué el verde en la última vuelta, y terminé el sexto. En la moto no hay más; simplemente, la Ducati es superior", resumió.

Maveric se ve con un potencial mucho mayor del que, a la hora de la verdad, puede expimir.

"Las mismas sensaciones de ayer: dar el máximo, ir por el sitio, bien, pero ellos tienen más", en referencia a las Ducati.

La relación de Viñales con Aprilia ha pasado de ser idílica ha convertirse, en las últimas semanas, algo sorprendente, hasta el punto de que el año próximo correrá con Tech3-KTM, una situación que asegura que no le afecta.

"No puedo decir otra cosa que hemos sacado el máximo. Mi nivel es para pelear por las victorias; veremos si las cosas se igualan en Sachsenring. Yo voy mucho más rápido que el año pasado; pero las Ducati, aún más", apunta.

Maverick acude recurrentemente al fin de semana perfecto de Austin, donde ganó las dos carreras, y espera que se pueda repetir.

"Habrá algún fin de semana en el que nuestra moto sea superior, y allí habrá que aprovecharlo. Tenemos que dar un paso adelante", avisó.