Viñales: "Necesito frenar cinco metros más lejos y parar la moto"

Por talento y pilotaje Maverick Viñales es, sin duda, un fuera clase, pero con la Aprilia se ha encontrado un muro que le impide mejorar la moto una vez logra llegar al límite, lo que le condiciona cuando sus rivales dan pasos de gigante el sábado respecto al viernes.

"La lectura del día es muy positiva, creo que hemos logrado continuar con la progresión que venimos llevando las últimas carreras, desde la segunda de Misano. Cada vez estamos más cerca de las posiciones delanteras, y en un circuito que a priori es complicado para nosotros. Me he sentido bien, fuerte, es obvio que aún nos falta mejorar en la frenada, hay que ser muy preciso, porque si te pasas un metro por delante o por detrás del punto de parar la moto, cambia mucho la frenada. Así que estoy contento, estoy pilotando muy bien y estoy haciendo la diferencia", explicó.

"Estoy encontrando algo más pero en el pilotaje, más que en la mejora de la moto, la estoy ayudando mucho a que sea bastante parecida todas las vueltas, pero aún falta que el margen sea un poco más amplio, sobre todo en el time attack, ahí aún nos falta un poco. Pero en ritmo estoy contento, he probado la goma media trasera para la carrera del domingo, el blando también va bien, estamos bastante preparados, la verdad", mantuvo su valoración el catalán.

Maverick sigue con su tradición de clasificarse los viernes directamente para la Q2, es de los pocos pilotos, junto a Jorge Martín, que lo ha conseguido siempre.

"Siempre sigo el mismo patrón", explica. "Los viernes soy capaz de llevar la moto al límite, eso quiere decir que ya luego no doy un salto grande los sábados, como pueden hacer otros. Pero soy capaz de sacarle todo a la moto los viernes, ahora hay que saber ir un poco más allá, creo que mejorar la frenada sería un aspecto que nos ayudaría a ser más 'exagerados', frenar un poco más tarde y llegar al límite del neumático delantero, algo que ahora no puedo hacer".

"Si mañana podemos dar un pequeño salto seguro que estaremos con los de delante. Nosotros los sábados mejoramos una o dos décimas, pero vemos a pilotos mejorar hasta seis, que es lo normal en un ataque al tiempo. El tiempo se hace parando la moto más tarde, y eso no me lo permite ahora".

Por último, le preguntaron por la marcha de Romano Albesiano de Aprilia a Honda como director técnico. "Paso palabra, a mi no me afecta (risas). A Romano no lo puedo definir técnicamente porque está a un nivel al que yo no llegaré en la vida, no puedo opinar. Como persona es tranquilo, metódico y muy planificado, lo que es muy bueno para un proyecto. Mi experiencia con Albesiano es muy positiva, siempre", valoró el chico de la Costa Brava.