Viñales: "Mis resultados llegarán pronto"

En el mejor sábado de la marca de Noale en MotoGP, Aleix Espargaró logró la primera pole position del equipo en la categoría reina 22 años después de la última (Jeremy McWilliams), y Maverick Viñales se colocó quinto con vistas a la salida de este domingo en Termas de Río Hondo.

Se trata de la mejor posición de arranque del corredor de Roses (Girona) desde que a finales del curso pasado se subió a la Aprilia, tras el movido divorcio que protagonizó con Yamaha.

Desde su llegada a Argentina, Viñales venía avisando del paso adelante que creía haber dado en el warm up de hace dos semanas, en Mandalika.

Allí, los técnicos encontraron la forma de darle la estabilidad en el tren delantero que buscaba, para poder entrar en las curvas con la velocidad y la contundencia necesarias.

Su pase directo a la segunda criba de la cronometrada (Q2), con el segundo mejor registro en el segundo ensayo libre, y su quinta plaza en la eliminatoria definitiva parecen confirmar que esa mejoría de la que hablaba el español no era para nada una ilusión.

"Dimos un paso adelante muy grande en el warm up de Mandalika, y lo bueno es que aquí, en Termas, tuve las mismas sensaciones, especialmente en el tren delantero. El equipo ha entendido que para ir deprisa necesito estabilidad delante", se felicitó Viñales, consciente de que el recorrido que tiene por delante para sentirse a gusto con la RS-GP es todavía largo, pero contento de haber ratificado esa mejoría que ya experimentó en Lombok.

"A una vuelta aún debo trabajar porque aún no tengo la confianza necesaria para empujar. Aunque la carrera no vaya bien, estoy muy contento con la progresión hecha. Poco a poco voy cogiendo más el truco a esta moto. El equipo, además, cada vez me entiende más".

"Mis resultados llegarán pronto", continuó el catalán, que aseguró estar "muy contento" por la pole lograda por su vecino de taller.

Las fotos de Viñales y Aleix Espargaró en Argentina 2022

Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 1 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 2 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 3 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 4 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 5 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 6 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing 7 / 30 Foto de: MotoGP Aleix Espargaró, Aprilia Racing 8 / 30 Foto de: MotoGP Maverick Viñales, Aprilia Racing 9 / 30 Foto de: MotoGP Maverick Viñales, Aprilia Racing 10 / 30 Foto de: MotoGP Maverick Viñales, Aprilia Racing 11 / 30 Foto de: MotoGP Maverick Viñales, Aprilia Racing 12 / 30 Foto de: MotoGP Top 3 calificados: segundo puesto Jorge Martín, Pramac Racing, ganador de la pole Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team, y tercer puesto Luca Marini, VR46 Racing Team 13 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 14 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 15 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 16 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 17 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 18 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team y el segundo puesto Jorge Martín, Pramac Racing 19 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 20 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 21 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 22 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 23 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 24 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 25 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 26 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 27 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 28 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 29 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 30 / 30 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images