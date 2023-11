Viñales remarca las mejoras que pide a Aprilia tras un buen viernes en Qatar

Maverick Viñales fue otro de los pilotos que reflejó el buen viernes de Aprilia en el Circuito Internacional de Losail. Después de un GP de Malasia que fue una auténtica decepción para los de Noale, el arranque en Qatar dejó satisfecha a la casa italiana.

Y es que no solo Raúl Fernández fue el más rápido en la Práctica que decidió el pase a la Q2, con un crono de 1:52.843, sino que el propio Mack, tercero a apenas 93 milésimas, y Aleix Espargaró, quinto a 190, también respondieron a las altas expectativas.

Al término de la jornada, precisamente Maverick Viñales remarcó su alegría por el buen día, aunque coincidió un poco con Fernández en aquello de sentirse un poco contrariado, ya que trabajó "como siempre" y obtuvo un fantástico resultado, incidiendo en que en el equipo deben entender mejor qué es lo que falla en los malos días.

"Ha sido un buen día", empezó diciendo el #12. "Sinceramente, no puedo decir nada malo del viernes. Trabajamos bien. Lo curioso es que trabajamos como siempre, solo creo que el balance entre el agarre delantero y el trasero está mucho más a punto. Hemos podido pilotar en las curvas, ser mucho más agresivos y girar más. Es algo que Aprilia necesita investigar bien, qué pasa en algunos circuitos en los que somos muy buenos y otros en los que no podemos empujar al máximo. No estamos mal, pero no podemos empujar".

"El agarre en el FP1 fue realmente malo. En el FP2 mejoró muchísimo, como tres o cuatro segundos, es increíble. No sé cuánto más mejorará el sábado, pero tenemos que estar preparados en cuanto a electrónica y demás. No será un día fácil, puede que la pista mejore mucho y que tengamos que poner más potencia", siguió.

Además, Viñales habló de cómo es la degradación en el nuevo asfalto de Losail: "Cada salida a pista es mejor y mejor, no estoy preocupado. Si tenemos que estar preocupados por algo es por el neumático delantero, por el graining, pero creo que mejorará el sábado y el domingo. Normalmente es siempre lo mismo en Qatar".

Al hilo de qué se le pide a Aprilia y qué debe cambiar, el español y sus mecánicos lo tienen claro: "Desde mi área, mis técnicos, lo entendemos realmente bien. Tenemos que entender qué hacer en caso de que no tengamos un buen balance. No tocamos nada que cambie el balance cuando estamos sufriendo, en Sepang lo intentamos pero nunca llegamos a mejorar. Necesitamos entenderlo este invierno. Creo que la clave será tener un buen balance y un buen embrague para hacer una buena moto, porque el resto está bien".

"Siempre quieres más velocidad punta, para adelantar más fácil, pero creo que Aprilia tiene una buena moto. Solo hay que entender, por qué cuando hay un mal día, es así. Porque ahora mismo no tenemos una respuesta. Es el balance, entendemos dónde está el problema, pero no tenemos ninguna clave que nos ayude", continuó.

Por último, Viñales hizo hincapié en que probablemente se necesite limpiar la pista, y más concretamente la zona de salida: "Creo que necesitan limpiarla. Empujaré para ello en la Safety Comission, es peligroso", finalizó.