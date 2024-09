Viñales: "Le pido a todo mi equipo técnico y a toda Aprilia que den su mejor versión"

Desde el regreso de las vacaciones con el GP de Gran Bretaña, Maverick Viñales solo ha podido sumar 14 puntos de los 111 posibles, terminando 13º en Silverstone, 7º en Austria y viéndose abocado al abandono en Aragón el pasado domingo, cuando faltaban diez vueltas para el final y circulaba último cayéndose en cada curva y con Marc Márquez llegando por detrás para doblarle. Lo evitó volviendo al box antes de hora y lo justifica por la falta de agarre exagerado. El español pide a Aprilia que se ponga las pilas y vuelva a concentrarse en darle una moto competitiva.

"Fue un fin de semana muy extraño, muy particular, con unas condiciones y una falta de adherecia que nunca antes había sentido", rememora Viñales el Gran Premio de Aragón.

"Evidentemente ningún piloto quiere retirarse de una carrera, le di muchas oportunidades esperando a que pasara algo, una bandera rojo o lluvia, para poder cambiar los neumáticos, pero no llegó nada y finalmente decidí volver al box", admite. "No tenía sentido seguir fuera, en cada vuelta estaba a puntode caerme en cinco o seis curvas. Faltaba mucho agarre, es el fin de semana con menos grip de todos los años que he estado en Aprilia.

"Hay que sacar conclusiones, llegar hasta el fondo de la cuestión, pero sin darle más importancia de la necesaria", no quiere hacer más sangre de la debida.

Los problemas a los que hace referencia Maverick viniendo tanto del tres delantero como de la rueda trasera.

"Ambas neumáticos no trabajaban, no sé si fue por la química (la composición de la goma), no cogían", aclara.



Presióna a Aprilia para que reaccione

Tras la pesadilla de Aragón llega ahora un circuito como Misano en el que Aprilia ha hecho test y el asfalto siempre ha brindado un gran agarre a los prototipos de MotoGP.

"Misano es un circuito importante porque debemos esforzarnos al máximo todos y sacar nuestra mejor versión para romper este momento que atravesamos. Llevamos tres carreras que no estamos al máximo nivel que podemos estar. Misano es un buen circuito para eso, se me da bien, he tenido muchísimo éxito en el pasado, con Aprilia también", recuerda.

El catalán quiere aprovechar ese punto supuestamente favorable para dar un golpe de timón.

"Le he pedido a todo mi equipo técnico y a toda Aprilia que den su mejor versión, porque es muy importante romper el momento en el que estamos, y empezar antes de la gira (asiática) con mucha fuerza y motivación", azuza el chico de la Costa Brava.