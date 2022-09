Viñales: "Vamos a intentar pescar en el lío de la salida"

Cargar el reproductor de audio

Ducati contará con tres pilotos en la primera fila de la parrilla de salida del Gran Premio de San Marino, donde Jack Miller sale en la pole con Enea Bastianini y Marco Bezzecchi justo a su lado. Sin embargo, las órdenes en la casa italiana son las de favorecer a Pecco Bagnaia, que es quien se juega el campeonato y sale, tras recibir tres puestos de sanción, quinto justo por detrás de Maverick Viñales.

Bagnaia tratará de recuperar puestos en la salida y los tres compañero que tiene delante deberán ir con guante de seda para no perjudicarle, una situación que el español de Aprilia podría aprovechar.

"Ojalá, hay que pescar en cualquier lío. Salgo en una buena posición porque voy por el exterior, y esto es bueno en la frenada (de la primera curva). Habrá que preparar muy bien la primera vuela, hay que llegar con los neumáticos muy ajustados de temperatura y focalizado en ganar posiciones", explicó Maverick este sábado en Misano.

El catalán se siente fuerte y quiere volver a estar en el podio, como en las carreras de Assen y Silverstone.

"Tengo mucha confianza, la hemos construido carrera a carrera y cada vez me siento mejor con la moto en general. Sobre todo me siento más preparado desde el FP1, salgo al primer libre y ya puedo hacer buenos tiempos y eso nos da mucha ventaja para poder preparar el fin de semana".

De cara a la carrera de este domingo, las previsiones son inestables y no se sabe si finalmente va a llover.

"En teoría la previsión es que la carrera será en seco, pero tan cerca del mar es imprevisible", explicó. "Hace mucho tiempo que no rodamos en mojado, la moto ha cambiado mucho, pero creo que podemos ir bien, en Austria me sentí bien en mojado, voy con la mentalidad abierta para hacerlo bien sea en seco o en condiciones húmedas", añadió.

Tras los podios de Assen y Silverstone, la Aprilia flojeó en Austria, un handicap ya superado.

"Mejor o no, hay más agarre y eso ayuda y te solventa otros problema. En Austria nos costaba mucho parar la moto y aquí parece más fácil. Pero luego, en Spielberg salí y estaba para luchar por el podio. Así que en cada carrera estamos haciendo un buen trabajo, mejorando y lo que más me gusta es que de viernes a domingo mejoro mucho, una barbaridad, y eso me encanta porque puedo planear bien el fin de semana y el día que me noto más fuerte es el domingo, y eso es genial. Es un poco la confianza que te da la moto, con la Aprilia la moto cambia muy poco de un entrenamiento al siguiente y eso es básico para ir mejorando metro a metro en el circuito y entender bien la puesta a punto. Se que si en el FP4 hago 32,3, en carrera hago el mismo tiempo, porque la moto funciona igual y eso me motiva porque me permite estar siempre ahí", zanjó el chico de Roses.

