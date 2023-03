Viñales: "Lo importante es estar delante en la carrera, no ahora"

Cargar el reproductor de audio

El español iniciará en este 2023 su segunda temporada con Aprilia, después de su desembarco en la marca italiana en el último tramo de 2021, en aquel traumático episodio que le llevó a romper su vínculo con Yamaha.

Como compañero de Aleix Espargaró, Viñales ha vivido los mejores momentos de la RS-GP, la moto con la que la fábrica de Noale consiguió su primer triunfo en MotoGP, el año pasado en Argentina, y con la que su vecino de taller terminó el pasado curso en la cuarta posición de la general de pilotos.

Maverick Viñales, que enfundado en el mono de Aprilia suma tres podios y que en 2022 concluyó el undécimo, debe dar el paso adelante que se le presupone por la velocidad pura que posee, y por el nivel de competitividad que ha alcanzado el prototipo que conduce. A ojos de la mayoría de la parrilla, la apuesta del grupo Piaggio es la única capaz de medirse en corto a las todopoderosas Ducati.

El último día de la pretemporada, el chico de Roses (Girona) dio un total de 82 vueltas, con un mejor giro que le dejó a siete décimas de la cabeza (Bagnaia) y a una de Espargaró, que finalizó el décimo.

El catalán, eso sí, hizo su intento de vuelta rápida en la 26ª de su cuenta particular, mucho antes que la mayoría, para después centrarse en preparar la prueba que abrirá el certamen dentro de dos semanas, en el mismo circuito del Algarve.

"Nos concentramos mucho en la carrera, y lo bueno es que la Aprilia conserva muy bien las gomas. Lo probamos con el compuesto medio trasera, y lo suyo habría sido probarlo con el blando", dijo Viñales, que cree ser capaz de completar todo el programa del Gran Premio de Portugual, con la especificación más blanda disponible.

"Yo veo la goma blanda muy polivalente, tanto a una vuelta como para la prueba al sprint y la carrera completa", añadió el #12, que este año se reencontrará con Manuel Cazeaux, después de que el ingeniero argentino haya llegado a Aprilia procedente de Suzuki.

A pesar del discreto registro con el que ‘Mack’ cerró el invierno, el sosiego que exhibe en sus comparecencias le llevan a uno a pensar que lo tiene todo más o menos controlado.

"Hoy [el domingo] me puse en esas condiciones que no me gustan, con poco agarre, pero que me pueden ayudar mucho en la carrera. Y todo eso tendrá su recompensa. Está claro que me habría gustado estar más arriba, pero lo importante es estar delante en el gran premio, no ahora", finalizó Viñales.

