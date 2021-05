Viñales: “No sé el de los demás, pero el holeshot de Yamaha es seguro”

Tras un inicio de temporada fulgurante con victoria en Qatar, Maverick Viñales ha perdido consistencia y ha mostrado cierta irregularidad que espera zanjar este fin de semana en un circuito que le motiva.

El de Yamaha ha ganado tres veces aquí, en 125cc, Moto3 y en 2017, su primer año con la marca de los diapasones en MotoGP.

“Para mí es una carrera muy especial, es un circuito donde siempre vengo con esperanza y creyendo que puedo sacar algo más. Vengo con una motivación especial y contento porque me gusta mucho este circuito”, explicó el de Roses.

Líder del Mundial tras la primera carrera, Maverick es ahora tercero a 16 puntos del líder, Pecco Bagnaia, cuarto líder tras las cuatro primeras carreras del año, lo que apunta a un curso inconsistente, como en 2020, cuando parecía que nadie quería ganar el campeonato.

“En cada carrera ha sucedido algo a un piloto distinto, por eso no hay un dominador claro, pero eso es bueno porque abre mucho las opciones al resto y es muy divertido”, valoró.

Desde su reaparición tras nueve meses de lesión, Marc Márquez se ha convertido en un abanderado en contra el dispositivo de salida holeshot, asegurando que dificulta los adelantamientos y, por tanto, empobrece el espectáculo. Además del español, otros pilotos consideran que no es del todo seguro.

En su comparecencia ante los medios, a Viñales le preguntaron por el tema y si estaba a favor o en contra.

“En la salida o durante la vuelta no cambia mucho, creo que si se usa en la salida, se puede usar en cualquier parte del circuito. Para la Yamaha no es peligroso, no lo sé en las otras motos. Incluso en las curvas tumbado cuando salgo tampoco lo es”, y sobre la opción de suprimirlo, aseguró que “es una decisión que no es del piloto, es de los fabricantes y del reglamento”.

Sobre la perdida de espectáculo por la dificultad en los adelantamientos, Viñales no estuvo conforme.

“No sé cómo funcionan las otras motos, con el nuestro sí se puede adelantar y es muy seguro. En nuestro caso no hay problemas. Nosotros solo lo tenemos atrás, y para las salidas estaría bien tenerlo también delante. En Yamaha están trabajando duro para tenerlo lo antes posible”, dijo.

Otro debate en marcha en MotoGP es la cada vez mayor velocidad punta de las motos. Según los expertos, en la primera curva de Le Mans, a la que se llegaba hasta ahora a 280 km/h, se abordará este año a más de 300.

“Mientras el neumático aguante no hay problema, hay pista para frenar”, dijo Maverick.

“Realmente es una locura ir a 360 km/h, pero cuando pilotas en un circuito, con la seguridad que hay, no tienes la sensación de ir tan rápido, es diferente a ir por la calle. La verdad es que mola porque se están cogiendo velocidades brutales, pero nosotros siempre pedimos más. No lo veo inseguro, tenemos muchos sistemas de seguridad y los circuitos están cada vez más preparados”, sacó hierro al tema el chico de la Costa Brava.

Las fotos de la temporada 2021 de Maverick Viñales en MotoGP

Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 2 / 50 Foto de: MotoGP Maverick Viñaales, Yamaha Factory Racing 3 / 50 Foto de: Circuito de Jerez Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 4 / 50 Foto de: Dorna Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 5 / 50 Foto de: Dorna Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images