La cámara ubicada en el colín de la M1 del español mostró cómo, en la primera curva, Viñales, que arrancó el quinto, era engullido por un rebaño de lobos que le recolocaron a la cola del grupo. Allí, el 14º, el ganador del domingo anterior en el circuito Marco Simoncelli se vio impotente, incapaz de superar a los rivales que tenía delante, comenzando por Aleix Espargaró y Cal Crutchlow, y siguiendo por todos los demás.

Finalmente, el catalán cruzó la meta el noveno, a 7,4 segundos de Fabio Quartararo, el ganador, tras haber llegado a rodar el 16º, y su diagnóstico acerca de lo sucedido fue el mismo que hizo en las pruebas anteriores que tampoco salieron a su gusto.

Para Viñales, el gran problema de las Yamaha es su falta de velocidad, un hándicap que se agranda todavía más cuando uno no es capaz de llegar a la primera curva entre los primeros.

“Nada va cómo lo planeamos. Pierdo muchas plazas en la salida; sobre todo en la segunda parte de la arrancada. El principal problema es que no puedo adelantar cuando estoy detrás de alguien. Hemos probado muchas cosas en la moto, tal vez demasiadas. Llegamos a la carrera sin saber qué elegir. Cuando no haces bien tu trabajo este es el resultado”, resumió Viñales, que ahora figura el tercero en la tabla general, a diez puntos de Joan Mir (segundo) y a 18 del líder, Quartararo.

“Paso de ganar a hacer este desastre de carrera. Esto me deja la cabeza loca, no entiendo nada. Es muy difícil de digerir esto. Es complicado asumir que, por arrancar el cuarto o el quinto, ya no servirá nada de lo que hagas en carrera”, añadió el #12.

Las imágenes de televisión dejaron bien claro la falta de aceleración de su M1 en los primeros metros de la prueba y hasta la primera curva. Allí se acabó todo para él. “Me vi en un embudo que no me lo creía. Cuando puse cuarta marcha me pasó Mir como un avión. Lo hice todo igual que la semana pasada. Esta moto no da más de sí; cuando pones quinta y sexta, no corre. Incluso con rebufo, las motos que van delante corren más. Otra cosa es cuando vas solo o te escapas”, ahondó el corredor de Roses (Girona), que volvió a señalar la gestión que se hizo desde el taller de la puesta a punto de su prototipo a lo largo de las sesiones de ensayos.

“En el box me dicen que todo está bien, pero no, no está bien. En Montmeló, donde no habíamos rodado, comenzamos con la configuración de Misano. Luego intentamos cambiar cosas para mejorar y perdimos el camino”, zanjó el de Yamaha.

