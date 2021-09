Aprilia saca a Viñales de su zona de confort

El catalán hizo su debut oficial con Aprilia en Aragón después de haber sido despedido de Yamaha. Viñales, que completó dos días de test con la RS-GP en Misano la semana anterior, mejoró 2.4s su vuelta rápida a lo largo del fin de semana.

Tras clasificarse 19º en parrilla, Viñales terminó su primera carrera con Aprilia 18º a 27.1s de del ganador, Pecco Bagnaia, y a 18s de su compañero Aleix Espargaró.

El piloto de Róses (Girona) se mostró satisfecho con su actuación, ya que sacó datos importantes que le ayudarán en su adaptación a la Aprilia, aunque admite que es un reto para él.

"Ya no estoy en mi zona de confort, así que esto es un reto", dijo Viñales. "Es un gran reto. Es cierto que el resultado es el resultado, pero para nosotros estas seis carreras son como un deseo, y es bonito porque podemos empezar a trabajar, podemos empezar a entendernos y este es el punto donde tenemos que trabajar”.

"Me gustaría estar delante desde la primera carrera, pero no es justo [esperar eso]. Tengo que trabajar más y necesito entender un poco más la moto. Hay que ir paso a paso. Habrá un punto en el que daremos un gran paso, eso está claro".

Viñales tiene claro que el principal punto en el que debe trabajar con la Aprilia es en la entrada en curva, ya que aún le falta confianza en el tren delantero para poder sacar todo el partido a la RS-GP.

"Necesito mejorar mucho la entrada en curva porque estaba acostumbrado a hacerlo de una manera [en Yamaha] y ahora tengo que cambiar un poco. Todavía no tengo la confianza para hacerlo. Llegará”.

“En tracción me sentí bastante bien y esto es muy positivo. También la duración de los neumáticos fue buena toda la carrera, pude apretar hasta las últimas vueltas. Así que hay cosas positivas, aunque la carrera no haya sido perfecta”.

"Está claro que hay algo negativo que tengo que mejorar, y seguro que los chicos tienen que ayudarme un poco”.

(Haz click en el enlace o sobre la imagen para ver todas las fotos de Maverick Viñales en el GP de Aragón 2021 de MotoGP)

Un problema del que siempre se quejó Viñales en Yamaha fue el cambio de agarre a la hora de la carrera tras el paso de Moto2. Sin embargo, Viñales dice que no notó una caída significativo de los entrenamientos al domingo en Motorland.

"Hice el mismo ritmo que en el FP4, así que no noté una pérdida de agarre. Al principio de la carrera me vi limitado porque tenía unos cuantos pilotos delante, además no conocía la moto, no sabía cuánto podía empujar. Pero luego, a mitad de carrera, me sentí bastante bien y al final fuimos bastante competitivos. Paso a paso llegaremos, estoy bastante seguro. Este ha sido el primer paso”, remachó.