Viñales, condenado en Mugello por falta de agarre en la Aprilia

Maverick Viñales no pudo completar un buen Gran Premio de Italia de MotoGP. Y eso que Aprilia llegaba a su carrera de casa plenamente convencida de hacer un gran resultado. En palabras de Massimo Rivola, máximo responsable del equipo, unos días antes, el objetivo no era otro que luchar por la victoria, pero todo acabó en un baño de realidad.

Si ya Aleix Espargaró acabó lejos de las posiciones delanteras tanto en la carrera al sprint, octavo, como en la principal, sexto, y eso sufriendo con la lesión que sufrió el jueves al caerse con la bicicleta por ir mirando el móvil, peor le fueron las cosas al de Roses. El sábado no pudo puntuar, finalizando 13º, mientras que el domingo solo mejoró una posición, 12º. Una gran decepción, en ambos casos.

Al término de la prueba larga, un Viñales visiblemente decepcionado achacó a una gran falta de agarre su mal resultado, hasta el punto de que era complicado hasta seguir en pista sin caerse, y alegando que para él y para Aprilia el fin de semana había sido una oportunidad perdida, sabedor de que estaba para hacer algo más.

Así lo explicó en un encuentro con los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Prácticamente [tenía] cero agarre en las gomas", dijo. "Hoy ha sido complicado incluso mantenerse en pista. Nada, analizar el fin de semana, que no ha sido como esperábamos, y a sacar conclusiones para Sachsenring".

"Después de la segunda vuelta empecé a perder 'grip' delantero, no fui capaz ni de pasar a Nakagami. La goma delantera fue un desastre", continuó el catalán de forma tajante, al recordar que se había quedado bloqueado detrás de otros rivales.

Además, también explicó que sus problemas no tuvieron que ver con calzar la goma media: "Si hubiera puesto el neumático blando no habría acabado la carrera. Me patinaba mucho de delante, y con el agarre del blando me habría ido al suelo seguro. Hay que analizar por qué ha trabajado tan mal ese compuesto delantero".

"Me voy con la sensación de una oportunidad perdida. Viendo los tiempos de los pilotos de delante, creo que en una situación normal éramos capaces de hacerlos. Ha sido una oportunidad perdida, pero hay mucho que analizar. Sacar conclusiones ahora es complicado", finalizó el gerundense.