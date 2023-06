Viñales: "Estoy convencido de que puedo estar luchando delante"

Maverick Viñales tuvo un buen sábado en Assen. El piloto de Roses terminó séptimo la carrera al sprint de MotoGP del Gran Premio de los Países Bajos, a poco más de cinco segundos del ganador, Marco Bezzecchi, y bastante escapado del grupo trasero, en el que finalizaron Enea Bastianini, Alex Márquez o Luca Marini.

El piloto de Aprilia lamentó que un toque con Marini durante la carrera le hiciera perder bastantes posiciones que luego tuvo que recuperar, pero a fin de cuentas terminó contento con la actuación que tuvo en la Catedral, que también fue buena para los de Noale, con Aleix Espargaró quinto".

"La carrera fue bastante bien, sinceramente. Estando en el grupo toqué la rueda trasera de Luca Marini y perdí bastantes posiciones, pero luego nos recuperamos bien. Creo que mañana podemos hacer una carrera muy buena", comenzó diciendo Viñales a los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com.

El catalán comentó además que sufrió algo con la presión de su neumático delantero, como su compañero de equipo, aunque logró que le afectara menos. Además, espera evitarlo el problema en la carrera larga con un buen inicio.

"Lo sentí todo bien. Espero poder tener más espacio mañana para no destruir los neumáticos. El problema es que tienes que atacar. Intentas frenar muy tarde y abrir el gas muy temprano y la temperatura de los neumáticos sube mucho. Mañana quisiera hacer una buena primera curva, coger el sitio e ir hacia delante. Si no, tienes el mismo problema de siempre: vas detrás de alguien, sube la temperatura, no paras la moto, pierdes la parte delantera...", siguió.

"Estoy totalmente convencido de que puedo estar luchando delante. En cuanto tuve algo de aire limpio pude hacer un ritmo de 1:32 medio, creo que con esa tanda larga se puede ganar la carrera. Si puedes estar delante tras las primeras vueltas, va a ser una carrera increíble para nosotros, estoy convencido y confiado", continuó, mostrándose optimista.

Por último, Viñales declaró que la carrera del domingo puede ser una oportunidad para destacar: "En clasificación no sacamos el máximo, hemos sido séptimos, pero podríamos ser cuartos o terceros. Es lo que realmente tenemos que mejorar, una vuelta. Más allá de eso, tenemos una moto para pelear. Todas las motos son competitivas [en Assen]. KTM está ahí, Yamaha está ahí... Esta pista es una ventana abierta para todas las motos. Mañana tenemos una gran oportunidad para hacerlo realmente bien", finalizó.