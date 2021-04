El piloto de Yamaha se impuso en la primera carrera de la temporada 2021, como hace cuatro años, justo el tiempo que llevaba sin liderar el Mundial de MotoGP.

Pese al buen arranque y a la impecable carrera protagonizada el pasado domingo, para Maverick Viñales siempre hay cosas que mejorar, lógicamente.

“Nunca un fin de semana es perfecto, es muy difícil llegar a eso. Tenemos que mejorar, hacer algo diferente, no todos los fines de semana son iguales, ya lo vimos en los dobletes el año pasado. Tenemos buen potencial y vamos a tratar de mejorarlo”, explicó este jueves el español en la rueda de prensa previa al GP de Doha, segundo del curso y en el mismo circuito que el primero, Losail.

“Creo que todo los rivales pueden dar un paso más, nosotros lo intentaremos, es importante mejorar día a día, los 10 primeros pilotos del domingo pueden ser más rápidos. La demanda de los neumáticos es muy alta y debemos trabajar en ese tema”, añadió.

El pasado año la temporada fue un calvario a nivel técnico para la M1 2020, algo que parece olvidado tras el carrerón del domingo.

“Es muy temprano para sacar conclusiones, debemos ir a más circuitos para saber si la moto tiene la constancia. Es importante que funcionó bien de primeras, pero tenemos puntos fuertes y débiles y hay que trabajarlos, pero es pronto aún para saber si la moto es mejor que la del año pasado”.

Como toda la familia de MotoGP, Viñales se quedó en Doha entre ambas carreras, con tiempo para pensar, pero sin recrearse en su actuación.

“Solo he visto la carrera una vez, no quería verla demasiado, no tiene sentido, es todo nuevo este fin de semana y no hay que quedarse atascado en el pasado”.

“He estado bastantes veces en esta situación y me motiva. Cambiarán cosas, pero no la velocidad, que es lo más importante”, añadió en referencia al hecho de estar liderando el Mundial.

Le insistieron a Mack si la Yamaha seguía presentando incertidumbre a sus pilotos.

“No tengo dudas de la Yamaha, pero queremos mantener la calma, no queremos entusiasmarnos demasiado pronto, en algunos circuitos tendremos que empujar más de lo normal porque será difícil para la moto. Confío plenamente en la M1, pero no vamos a lanzar las campanas al vuelo. Estamos concentrados en la segunda carrera”.

El punto flaco en el que más insistió el #12 el pasado fin de semana fue en la salida.

“La salida fue buena, pero los rivales salieron más rápido. Vamos a tratar de mejorar, pero el dispositivo de salida en el tren delantero (que monta Ducati) está claro que marca la diferencia, Yamaha está trabajando para tenerlo lo antes posible, me enfada porque cuando sales delante puedes controlar mejor los neumáticos, detrás tienes que empujar mucho para remontar y tenemos la obligación de mejorar en este área”.

Con tantos test, entrenamientos y carreras en Qatar, es difícil saber si la moto irá igual de bien en otras circunstancias.

“Es muy difícil entender si la moto va a funcionar bien en otros circuitos, aquí el agarre es muy bueno, tengo muy buenas sensaciones con el tren delantero y eso es importante de cara a las próximas carreras. Conocemos nuestro potencial y vamos a tratar de plasmarlo en los circuitos donde no fuimos bien el año pasado”.

Estabilidad familiar

Por último, le plantearon al líder del Mundial el hecho de que se le veía mucho más relajado que el pasado año, cuando fue un rosario de quejas por los problemas, y si en ello había influido el hecho de que se ha casado y de que va a ser padre. Así como también no tener ahora a Valentino Rossi en el box.

“Básicamente en términos generales mi vida goza de más estabilidad y eso es muy importante. Una parte de mi vida ya va muy bien, tengo a la mejor persona del mundo a mi lado y eso me permite estar calmado. El año pasado fue duro por muchas razones, por la carrera de Austria (con un grave accidente), que te hace pensar mucho. Después de todo eso, mi sueño de ser campeón sigue ahora intacto, pero con la estabilidad que ahora tengo tanto en casa como en el equipo, es más fácil lograrlo. Vamos a tratar de mantener el foco todos los fines de semana y luchar por el título”, dijo, antes de que le insistieran en Rossi.

“No cambia demasiado, solo está a un box de distancia. Valentino es parte muy importante de Yamaha y lo seguirá siendo, no ha cambiado mucho en ese sentido”, zanjó el chico de la Costa Brava.

Las fotos de Maverick Viñales en el Gran Premio de Qatar 2021 de MotoGP

