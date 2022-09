Cargar el reproductor de audio

Motegi.- El corredor de Aprilia hizo su trabajo, acabó por delante del líder del Mundial, Fabio Quartararo, una situación que, sin embargo, no pudo aprovechar su compañero de marca, Aleix Espargaró, que se vio seriamente perjudicado por el error de un técnico de Aprilia, lo que le condenó a no sumar puntos en Motegi, la primera vez que le sucede esta temporada.

"Jugándote un Mundial… Hoy Aleix podía haber recuperado muchos puntos. Si estuviera en su lugar estaría muy enfadado, lógico", exclamó Maverick Viñales al final de la carrera, una vez puesto al corriente del problema que tuvo Espargaró.

"No se pueden cometer esos errores jugándote un Mundial. Por supuesto que se entiende el error porque todos fallamos, pero esos despistes te cuestan el título", apuntó el catalán.

Pese a que Maverick hizo lo suyo, no acabó contento con el resultado de la carrera ni con las prestaciones que exhibió.

"No tuve ritmo; me costó mucho y no tuve agarre detrás", se lamentó.

"Me costó mucho parar la moto. No fuimos valientes en la elección del neumático (fue con la especificación media en vez de con la blanda). Fue una carrera muy rara, un fin de semana como una lotería", argumentó el cúmulo de situaciones.

Con Aleix fuera de concurso desde la primera vuelta, Maverick salió a hacer completamente su carrera, pero no acabó contento.

"Personalmente me focalicé en lo que había por delante, en no cometer un error. Al final terminé el séptimo, que no es un buen resultado", matizó el chico de Roses.