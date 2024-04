Viñales: "Ha sido muy duro llegar hasta aquí, hemos sufrido mucho, mi familia lo sabe bien"

Maverick Viñales se ha convertido este domingo en el primer piloto en ganar con tres marcas diferentes en la era MotoGP, tras hacerlo con Suzuki, Yamaha y ahora Aprilia. Nada más acabar la carrera, el español era el hombre más feliz del mundo.

"Sentía el ánimo y el aliento de todos los fans en América, ha sido espectacular, hemos hecho historia y estoy soñando. Me habéis devuelto lo que necesitaba. He tenido un problema con el embrague en al salida y tenemos que ir con cuidado con eso, pero luego hemos tenido un ritmo increíble, he perdido la cuenta de los adelantamiento que he hecho para poder ganar la carrera y hacer historia", dijo envuelto en felicidad y alegría.

Pocos minutos después, sin embargo, en los micrófonos de DAZN, Viñales se derrumbó y estalló en un mar de lagrimas con fraser entrecortadas.

"No tengo palabras", dijo Maverick hasta ponerse a llorar. "Ha sido muy duro llegar hasta aquí, hemos sufrido mucho, mi familia lo sabe bien, todo el esfuerzo que le he puesto a esto al final ha sido recompensado, muy feliz, con muchas ganas de abrazar a mi mujer y a mis niñas que lo sufren conmigo. En Austria (2022) no sabía si parar y no correr más, y ahora estoy en todo lo alto, todo esto solo me enseña una cosa, que no debes rendirte nunca y debes seguir luchando siempre. Esto ha sido una hazaña histórica y quiero dar las gracias a cada persona que me ha dado su fuerza, ha habido momentos que he querido tirar la toalla, pero he tenido el apoyo suficiente para seguir creyendo y fuerzas para levantarme cada mañana".

Recuperando el aliento, Maverick explicó el error en la salida que le hizo perder 10 posiciones.

"Lamentablemente esta mañana he tenido un problema con el embrague y el equipo no sabía si iba a funcionar bien y, efectivamente, no me ha funcionado en la salid y he perdido muchas posiciones. Pero me he concentrado en mi ritmo, sabía que la goma media me iba bien, por la mañana iba rápido y tenia ritmo, pero no para hacer lo que he hecho hoy, a veces hago magia y hoy ha sido uno de esos días"

Porque eres Batman, le dijeron.

"Eso es un juego, pero fuera de eso hay mucho sacrificio y muchas noches muy largas de pensamientos, pero por estos momentos merece la pena darlo todo".

También Dani Pedrosa habló con Mack, le felicitó y preguntó por la remontada.

"En la salida estaba convencido de llegar delante a la primera curva, pero Pedro Acosta ha salido muy bien y Pecco Bagnaia me ha echado en la primera curva. Luego me he concentrado, he pensado en ponerme tranquilo, que había 20 vueltas y tenia que adelantar a un piloto por vuelta. Eso me ha permitido no cometer ningún error, solo me la ha devuelto Jack Miller y le he podido pasar rápido de nuevo, ha sido paciencia y constancia", zanjó emocionado.