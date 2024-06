Viñales: "Habrá que coger una buena rueda para clasificar bien en parrilla"

Los dos pilotos de Aprilia pasaron el corte y se clasificaron directamente para la Q2, con Aleix Espargaró décimo justo por detrás de un Maverick Viñales al que le anularon su última vuelta.

"Creo que he tocado un poquito el verde en la última curva y me han quitado la última vuelta, si no hubiera marcado el cuarto o quinto mejor tiempo que no es un mal resultado para ser el primer día aquí en Mugello", explicó Maverick Viñales al final del día.

"Hay una igualdad increíble y será una lucha constante", valoró.

"Será complicado para nosotros porque nos falta un poco de motor en este circuito, será difícil poder cogerles el rebufo a las Ducati y las KTM y pasarles. Y al contrario para ellos será más sencillo pasarnos. Y eso hará que sea una carrera muy difícil", añadió.

Para Viñales, a moto funciona muy bien, el único problema es esa falta de velocidad.

"El limite no lo tenemos en las curvas, en las rápidas giramos muy bien, es increíble, gira como una Moto3. Es impresionante, tengo muy buena sensación con la moto. Pero claro, si ya empezamos la vuelta perdiendo una décima en el T1 y otra en el T4, en las rectas, son dos décimas que regalas", explicó.

De cara a las estrategias para intentar clasificar bien pese a ese deficit, Maverick lo tiene claro.

"A rueda, hay que engancharse al que creamos que nos puede ayudar más a ir rápido a una vuelta. Va a ser muy importante salir desde delante en esta carrera, porque con pista libre tenemos mucha más opción que si me tengo que ir peleando con otro pilotos".

"No va a ser fácil, pero mañana vamos a intentar cuadrar una buena vuelta para salir bien en parrilla".

A nivel de ritmo Maverick cree que aún deben trabajar un poco más. "Para mi Pecco Bagnaia y Marc Márquez hoy han mostrado un ritmo muy bueno. Me veo muy bien con la media trasera para la carrera del domingo, pero con la blanda se complicada todo, la moto se mueve más, con el medio tengo más estabilidad. A ver si entendemos el motivo y podemos mejorar. Todo el mundo va muy rápido aquí, las Yamaha que hicieron un test vuelan. Tenemos que aprovechar al máximo el neumático blando".