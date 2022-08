Viñales no pudo usar el dispositivo de salida en Silverstone

Cargar el reproductor de audio

Maverick Viñales está empezando a recoger los frutos de su trabajo con Aprilia. El piloto español, que ayer ya se había clasificado en segunda posición, subió al segundo escalón del podio, tras haber cruzado meta por detrás del ganador, Pecco Bagnaia.

Se trata de la segunda podio ocasión consecutiva del catalán a lomos de la Aprilia descorchando el champán, después de haber terminado tercero en el Gran Premio de los Países Bajos.

Si bien cruzó meta a casi medio segundo del ganador, 'Top Gun' estuvo a punto de llevarse la victoria. A falta de una vuelta, Viñales consiguió pegarse a la rueda de Bagnaia, pero sus neumáticos dijeron basta.

"Lo probé, lo probé, pero quedaba poca goma", explica Viñales. "Se me cruzó de detrás en la primera curva, y a partir de ese momento me dediqué más a cerrarle la puerta a Miller que a atacar a Pecco".

Viendo la posición de salida y la de meta, podría parecer que el catalán tuvo una carrera fácil, pero no fue así. Un problema técnico en el arranque le hizo perder bastantes posiciones, y se vio obligado a remontar durante toda la prueba.

"En la salida no pude utilizar el regulador de altura trasero porque en el primer sector no se desatascaba (es una zona sin una frenada lo suficientemente fuerte). Los demás lo utilizaron y me pulverizaron. Pero teníamos ritmo para ir hacia adelante", lamenta.

En este sentido, en declaraciones a la señal internacional en el parque cerrado, Viñales dijo que, de cara a las próximas carreras, "hay que empezar a empujar más fuerte desde el principio" para evitar problemas como el de hoy.

De todas formas, el español ha reconocido sentirse "feliz". "El trabajo está dando sus frutos, vamos construyendo. Hoy he aprendido muchísimo y, además, sé dónde soy fuerte".

Maverick se marcha al GP de Austria lleno de moral, y no oculta que ya trabaja pensando en conseguir la victoria.

"Poco a poco me siento más integrado en la moto. Lo dejamos un poquito mejor que en Assen, y a seguir creciendo. Trabajaremos para ganar en Austria, ese es el objetivo. Estoy feliz y contento porque todo funciona".

Artículo en elaboración

