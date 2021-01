Viñales: "Hay que saber lo que funciona en un día, no en cinco meses"

La temporada 2020 de los pilotos de Yamaha estuvo marcada por la irregularidad de sus resultados. Entre Fabio Quartararo (3), Franco Morbidelli (3) y Maverick Viñales (1) ganaron la mitad de las carreras, pero en otras ocasiones tuvieron grandes dificultades.

Muchos factores se han apuntado para justificar esta inconsistencia, desde la falta de agarre de la M1 hasta el asunto de las válvulas, lo que obligó al fabricante a bajar las prestaciones de sus motores. También se señaló el papel de Jorge Lorenzo, que se convirtió en piloto probador de la marca con la que ganó sus tres títulos de MotoGP.

Al margen del pobre rendimiento del mallorquín, que quedó último en el test de Portimao a principios de octubre, sobre todo su poca actividad generó críticas. Las limitaciones impuestas por la pandemia no impidieron que el resto de marcas realizaran pruebas, pero Yamaha prefirió renunciar a las sesiones programadas en los circuitos europeos para evitar que sus ingenieros viajaran desde Japón. Al final, Lorenzo solo rodó cuatro días en todo el año, siempre con la M1 de 2019.

Viñales espera volver a la normalidad en 2021 con el fichaje Cal Crutchlow, que sucederá a Lorenzo como probador, y en quien el catalán confía mucho.

"El año que viene el trabajo más importante será el de Cal y el equipo de test. Durante la temporada tendrán que probar cosas que nos permitan mejorar", comenta Viñales, que considera que su moto no evolucionó lo suficiente en 2020.

"Este año no hemos progresado nada desde la primera carrera. Necesitamos que el equipo de pruebas proponga cosas para mejorar. Creo que eso va a cambiar mucho el año que viene, porque no tendré que probar las piezas, ya que Cal lo hará".

"Lo que me gusta de él es que es muy directo en sus comentarios. Así que, si hay algo mal, lo dirá. Eso es exactamente lo que necesitamos. Tenemos que entender qué funciona y qué no, no en cinco meses, sino en un día. Porque necesitamos mejorar urgentemente. Creo que Cal puede mejorar la moto".

Al no haber organizado ningún test durante la temporada, Viñales tuvo que sacrificar parte del tiempo durante los grandes premios para probar.

"El problema es que este año, cada vez que había algo nuevo, tenía que probarlo. Y cuando pruebas piezas, pierdes vueltas para trabajar en la puesta a punto".

Queda por ver la libertad que tendrán los equipos para hacer test en 2021, ya que dependerá de la evolución de la pandemia. Las noticias que llegan sobre los primeros ensayos de MotoGP en Sepang en febrero parecen indicar que por primera vez los equipos saldrán de Europa desde el test de Losail el pasado marzo.

