Viñales: “Vamos a tratar de convertir una injusticia en energía positiva”

El de Yamaha estaba bastante enfadado con lo que le había pasado durante la clasificación del Gran Premio de Portugal, ya que le cancelaron un giro que le podía haber dado la pole position, o en el peor de los casos asegurarle salir desde la primera fila de la parrilla.

Pero por escasos milímetros, el nuevo sistema electrónico que detecta los excesos del límite de la pista cazó la goma trasera de la Yamaha de Maverick Viñales, dejándole sin vuelta y condenándole a salir 12º en la parrilla de salida.

“Yo sé que he hecho bien mi trabajo y que no he tocado el verde, he estado dentro del circuito en todo momento, al final es decisión de un sistema y de una persona, no puedo hacer nada”, se lamentaba Maverick este sábado en Portimao.

“Hay que arreglarlo para mañana, hemos sufrido mucho durante todo el fin de semana, pero hoy hemos mejorado un montón la moto, nuestro potencial es bueno y tenemos que sacarlo en la carrera, aunque salgamos desde tan atrás”.

Salir desde tan atrás nunca ha sido un buen plan para el piloto de Roses.

“Sé que la moto está mejor y que lo voy a intentar. El plan es pasar lo antes que pueda a todo el mundo. Probaremos cosas distintas para adelantar en carrera mañana en el warm up, trataremos de frenar más tarde y adelantar rápido”.

“No me marco límites, intentaré llegar hasta arriba. El ritmo de 39 lo tengo, que es el de carrera. Ahora mismo estoy con muchas ganas de salir”, dijo motivado.

Maverick se olvida de estrategias convencionales para ir con el cuchillo entre los dientes.

“Mañana es una carrera al sprint, no hay otra, vamos a salir al límite y darlo todo, a ver hasta dónde podemos llegar”.

Sobre su enfado, el catalán tratará de revertirlo en su favor.

“Me da más energía para mañana, ha sido injusto que me quiten la vuelta pero vamos a tratar de aprovechar este enfado para convertirlo en energía positiva”, zanjó convencido el chico de la Costa Brava.

Las fotos de Maverick Viñales en el Gran Premio de Portugal 2021 de MotoGP

